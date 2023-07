Mưa to trắng trời ở TP.HCM, nhiều nơi ngập nước khiến người dân vất vả

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, từ 2 – 7 ngày tới, dự báo thời tiết Nam bộ mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, trưa chiều và tối có mưa giông nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to; đêm có mưa rào và giông rải rác. Riêng thời kỳ từ ngày 3 – 5.7 mưa giảm nhẹ, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to; đêm có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ tăng nhẹ.