Mua Toyota Avanza Premium và Veloz Cross nhận ưu đãi ‘vàng’ tháng 2

Tháng 2.2023, Toyota Việt Nam đặc biệt tri ân khách hàng bằng việc tung ra các chương trình ưu đãi lớn cho nhiều dòng xe. Từ mẫu sedan cá tính như Vios, đến những chiếc xe đa dụng được xem như bạn của mọi nhà: Avanza Premio và Veloz Cross. Những ngày hè sôi động sắp tới được khởi động ngay từ bây giờ, đây chính là thời điểm vàng để sở hữu hai mẫu MPV này của Toyota.

Từ ngày 10.2 đến hết 28.2, Toyota Việt Nam áp dụng chương trình ưu đãi đặc biệt cho hai dòng MPV cỡ nhỏ ăn khách - Avanza Premio và Veloz Cross. Cụ thể, khi khách hàng mua xe Veloz Cross (phiên bản CVT) và Avanza Premio (phiên bản CVT) sẽ nhận được ưu đãi gồm 1 năm bảo hiểm thân vỏ chính hãng Toyota (gói Vàng), 1 phiếu mua xăng hoặc phiếu mua dịch vụ hoặc 1 phiếu quà tặng trị giá 15 triệu đồng, với tổng giá trị khuyến mại đến 31 triệu đồng.

Toyota Việt Nam tung chương trình ưu đãi dành cho Veloz Cross và Avanza Premio với mong muốn kiến tạo cơ hội sở hữu xe kèm các tiện ích thiết thực cho khách hàng. Như vậy, khách hàng có cơ hội sở hữu sản phẩm chất lượng, vừa được thêm quà, niềm vui của khách hàng khi đến với đại lý Toyota như được nhân lên. Sợi dây gắn kết của khách hàng, đại lý và Toyota Việt Nam thêm bền chặt từ những sự chăm chút nhỏ như vậy. Với Toyota, tinh thần hiếu khách và phụng sự khách hàng không chỉ ở khía cạnh sản phẩm mà còn là mong muốn tạo ra sự thoải mái, kết nối và chia sẻ.

Những khuyến mãi hấp dẫn dành cho Avanza Premio và Veloz Cross, cộng thêm nguồn hàng chủ động nhờ chuyển sang lắp ráp trong nước, thì đây là thời điểm tuyệt vời để trở thành chủ nhân của hai mẫu MPV "đáng đồng tiền bát gạo". Thiết kế hiện đại, tính năng đa dụng và động cơ bền bỉ tuyệt vời, Avanza Premio và Veloz Cross xứng đáng là bạn đồng hành tin cậy cùng bạn và gia đình trên mọi nẻo đường.

Avanza Premio trở lại Việt Nam với thiết kế hoàn toàn mới

Từ tháng 3.2022, Toyota Việt Nam đem về bộ đôi Avanza Premio và Veloz Cross, hai mẫu MPV hiện có tổng doanh số hàng đầu trong phân khúc. "Lột xác" là từ diễn tả trọn vẹn nhất dành cho Toyota Avanza Premio trong lần trở lại Việt Nam. Thế hệ mới của Avanza Premio thay đổi toàn diện từ ngoại, nội thất đến tính năng an toàn. Mẫu xe với giá bán hấp dẫn sở hữu những tính năng tiên phong trong phân khúc như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang.

Song hành cùng Avanza Premio là Veloz Cross, mẫu xe "gà đẻ trứng vàng" của Toyota bên cạnh Vios và Corolla Cross. Năm 2022, đã có 14.104 xe được giao tới tay khách hàng chỉ sau 9 tháng ra mắt thị trường. Tức là trung bình mỗi tháng bán ra được 2.000 xe, hiệu suất tốt hàng đầu phân khúc. Doanh số tốt nhất được ghi nhận vào tháng 9.2022 với 2.572 xe. Có những thời điểm trong năm, nhu cầu quá cao dành cho Veloz Cross, nhiều khách chờ đợi 1-2 tháng mới nhận được xe.

Veloz Cross sở hữu nhiều ưu điểm đáng kinh ngạc cho một mẫu MPV. Mẫu xe của Toyota không chỉ có ngoại hình hiện đại, trẻ trung mà còn nhiều tính năng thiết thực. Veloz Cross với không gian rộng rãi như những mẫu xe phân khúc C. Các hàng ghế với khả năng gập linh hoạt tạo thành "ghế sofa" độc đáo.

Veloz Cross xuất hiện tạo nên cơn sốt trong phân khúc BMPV cỡ nhỏ

Công nghệ an toàn cũng là thứ tạo nên giá trị cho Veloz Cross, giúp mẫu xe trở thành một trong những cái tên nổi bật nhất phân khúc. Gói an toàn TSS của xe đem đến sự an tâm và thoải mái cho hành khách trên mọi hành trình. Những công nghệ trên Veloz Cross bao gồm Cảnh báo tiền va chạm (PCS), cảnh báo lệch làn đường (LDA), đèn chiếu xa tự động (AHB), cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành (FDA), cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA). Bên cạnh đó là camera lùi, cảm biến trước/sau, camera 360 độ.

Sự xuất hiện của "cặp đôi hoàn hảo" Avanza Premio và Veloz Cross là câu trả lời của Toyota cho phân khúc xe đa dụng phổ thông. Hai mẫu xe không chỉ cung cấp giải pháp di chuyển cho khách hàng bằng sự tiện dụng, bền bỉ, mà còn tạo ra xu hướng tiêu dùng thông minh, an toàn bằng tiện nghi, công nghệ hàng đầu.