Mưa trái mùa liên tục: Nắng nóng ở TP.HCM, Nam bộ có chấm dứt?

Những ngày gần đây, thời tiết TP.HCM, Nam bộ nắng nóng sáng, trưa; nhưng tới chiều tối trời thường chuyển mây đen và mưa trái mùa xuất hiện. Cơn mưa giúp thời tiết buổi tối mát mẻ, dễ chịu hơn.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho hay, hôm qua, cả khu vực Nam bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi diện mưa giảm so với ngày hôm trước, lượng mưa lớn cũng giảm. Nhiệt độ hầu hết tăng 1 - 2oC.

TP.HCM có mưa trái mùa mấy ngày qua ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Nam bộ ghi nhận nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33 - 36oC, cao nhất 36,6oC ở Phước Long (Bình Phước). Riêng TP.HCM hôm qua mây thay đổi, ngày nắng, nhiệt độ tăng so với ngày hôm trước, trời không mưa. Tại Nhà Bè nhiệt độ cao nhất 35oC, Tân Sơn Nhất nhiệt độ cao nhất trong ngày 36oC.

Sáng nay, nhiệt độ lúc 8 giờ ở TP.HCM là 30oC (tăng 1oC so với hôm qua), độ ẩm 79%, gió đông nam 4 m/giây.

TP.HCM, Nam bộ tạm chấm dứt nắng nóng

Thạc sĩ Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn cho biết, hôm nay, thời tiết Nam bộ mây thay đổi, ngày nắng, nắng nóng còn xuất hiện ở cả khu vực Đông Nam bộ và miền Tây.

Chiều và tối nay có mưa rào và giông vài nơi, trong cơn giông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, vùng mưa lớn tập trung ở phía bắc Đông Nam bộ và các tỉnh miền Tây (An Giang, Kiên Giang, Cà Mau). Nhiệt độ cao nhất trong ngày 33 - 36oC, có nơi trên 36oC.

Tại TP.HCM, khu vực trung tâm, Hóc Môn, Củ Chi, TP.Thủ Đức hôm nay mây thay đổi, ngày nắng nóng, mức nhiệt cao nhất có thể lên 36oC vào 13 - 14 giờ, nhưng chiều tối có mưa rào và giông vài nơi.

Nam bộ có thể tạm chấm dứt nắng nóng trong vài ngày, sau đó nắng nóng gay gắt xuất hiện ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Từ 2 - 3 ngày tới, bộ phận áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường xuống Nam bộ, các nhiễu động trên khu vực có điều kiện phát triển mạnh hơn. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung bộ nâng trục chậm lên phía bắc, qua Trung Trung bộ.

Do đó, thời tiết TP.HCM, Nam bộ 2 - 3 ngày tới mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối mưa trái mùa xảy ra trên diện rải rác, trong mưa giông cần đề phòng sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy, nắng nóng trên khu vực có xu hướng thu hẹp và tạm chấm dứt.

Tuy nhiên, theo dự báo, cuối tháng 4, áp thấp nóng phía tây có xu hướng hoạt động mạnh, mở rộng về phía đông nam, có xu hướng nối với những vùng áp thấp trên khu vực Biển Đông tạo thành rãnh tây bắc đông nam đi qua khu vực. Gió tây đến tây nam cường độ yếu đến trung bình chi phối thời tiết các tỉnh thành Nam bộ.

Thời tiết khu vực trong cuối tháng 4 phổ biến ngày nắng nóng đến nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Khả năng sẽ có một vài nơi trên khu vực bắt đầu mùa mưa trong khoảng thời gian này.