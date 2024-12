Mưa trái mùa ở TP.HCM kéo dài đến khi nào?

Theo ghi nhận của Thanh Niên và phản ánh của nhiều người dân khoảng 17 giờ chiều nay, mưa trái mùa với lượng khá lớn đã xuất hiện ở một số nơi như: Bình Tân, Bình Chánh, Q.5, 10, 11, 3, 1..., cơn mưa kéo dài trong khoảng 10 - 15 phút. Một số nơi vẫn còn hiện tượng mưa lâm râm kéo dài. Cơn mưa đúng vào giờ tan tầm gây ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt thường nhật của nhiều người.



Cơn mưa trái mùa xuất hiện vào chiều tối ngày 2.12 trên khu vực Q.5 ẢNH: CHÍ NHÂN

Dự báo mưa vẫn còn kéo dài trong một vài ngày tới ẢNH: CHÍ NHÂN

Mưa giông và sấm sét cũng xuất hiện ở một số tỉnh miền Tây ẢNH: CMH

Nguyên nhân gây mưa là do đợt không khí lạnh tăng cường xuống phía nam có cường độ yếu nên rãnh áp thấp xích đạo có trục 3 - 6 độ vĩ bắc nâng dần trục lên phía bắc ảnh hưởng yếu đến Nam bộ gây nên một đợt mưa trái mùa kéo dài nhiều ngày.

Tại TP.HCM, Đài khí tượng thủy văn Nam bộ dự báo: Trong các ngày từ 3 - 7.12, mưa trái mùa vẫn có khả năng tiếp tục xuất hiện trên địa bàn TP.HCM. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 5.12, không khí lạnh tiếp tục tăng cường và đạt cường độ mạnh vào ngày 7.12, đẩy rãnh áp thấp xích đạo suy yếu và hạ trục xuống phía nam, ra xa khu vực Nam bộ khiến mưa giảm.

Do ảnh hưởng của mưa trái mùa và không khí lạnh khiến nhiệt độ ở Nam bộ trời se lạnh về đêm và sáng nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, phía bắc miền Đông 19 - 20 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Do mưa trái mùa khiến độ ẩm trong không khí tăng, kết hợp với nhiệt độ giảm tạo điều kiện cho các hạt bụi mịn liên kết với hơi nước gây ra tình trạng sương mù hỗn hợp kéo dài cả ngày. Bằng mắt thường có thể dễ dàng nhìn thấy tình trạng không khí ngầu đục. Tình trạng ô nhiễm không khí này ảnh hưởng mạnh đến sức khỏe nhiều người, đặc biệt là đối tượng nhạy cảm. Trong ngày 2.12, chất lượng không khí ở TP.HCM đạt mức báo động đỏ.