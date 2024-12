TP.HCM có thể đón mưa trái mùa vào tuần sau

Đài khí tượng thủy văn Nam bộ cho biết: Ở Nam bộ, mùa mưa đã kết thúc hoàn toàn trong nửa đầu tháng 11 vừa qua. Tuy nhiên trong tháng 12 vẫn sẽ có những đợt mưa trái mùa; mưa giông trên diện rộng kéo dài một vài ngày và một vài nơi có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to. Cần đề phòng khả năng xuất hiện những vùng xoáy thuận có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão trên khu vực nam Biển Đông.

TP.HCM và Nam bộ đón đợt mưa trái mùa kéo dài nhiều ngày trong tuần tới ẢNH: N.NGA

Trong 10 ngày đầu tháng 12 có 2 đợt không khí lạnh tăng cường đến nước ta. Đợt đầu vào ngày 2.12, không khí lạnh tăng cường yếu và lệch đông nhưng đợt tiếp theo vào ngày 7.12 có cường độ mạnh.



Do đợt không khí lạnh đầu tháng yếu nên rãnh thấp xích đạo có trục ở khoảng 4 - 7 độ vĩ bắc có điều kiện dịch chuyển lên phía bắc gần với khu vực Nam bộ. Vì vậy, từ ngày 2 - 7.12, rãnh thấp có khả năng nối với một vùng áp thấp trên khu vực nam Biển Đông tạo thành các nhiễu động gió đông gây mưa trên khu vực Nam bộ.

Dự báo lượng mưa tháng 12.2024 ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm. Dù mưa nhiều hơn nhưng nhiệt độ trung bình tháng cũng ở mức cao hơn trung bình nhiều năm từ 0.5 - 1 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C; thấp nhất 21 - 25 độ C, riêng các khu vực phía bắc miền Đông 20 - 21 độ C.

Tại TP.HCM, từ ngày 2 - 4.12 mưa trái mùa có khả năng xuất hiện ở hầu hết các quận huyện trên địa bàn. Từ ngày 5.12, mưa chỉ có khả năng xuất hiện ở một số nơi vùng ven như: Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh… Đến ngày 6 - 7.12, mưa trái mùa lại xuất hiện trên hầu khắp các quận huyện.

Từ ngày 8 - 10.12, trên khu vực Nam bộ phổ biến không mưa hoặc chỉ có mưa vài nơi với lượng nhỏ gần như không đáng kế. Nhiệt độ thấp nhất giảm, vào ban đêm và sáng sớm trời se lạnh. Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường với cường độ mạnh nên nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, phía bắc miền Đông 19 - 20 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.