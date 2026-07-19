'Mùa vàng' ấn tượng của Cao su Đồng Nai

Hội thi được tổ chức 2 năm một lần nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đội ngũ công nhân ngành cao su, góp phần khơi gợi, khuyến khích người lao động nâng cao trình độ tay nghề, qua đó khai thác đúng tiềm năng cho mủ của vườn cây, góp phần tối ưu hóa năng suất lao động và cải thiện thu nhập cho người lao động.



Bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng, Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam động viên các đội dự thi ẢNH: HÀ KHUÊ

Các đội tham gia thi Bàn tay vàng ẢNH: HÀ KHUÊ

Quyết tâm thi đạt thành tích tốt ẢNH: HÀ KHUÊ

Tham gia hội thi có 48 thí sinh đến từ 6 đội sản xuất và Công ty cổ phần cao su Bảo Lâm, Công ty cổ phần cao su Đồng Nai - Kratie. Đây là những hạt nhân tiêu biểu trong phong trào Luyện tay nghề - Thi thợ giỏi, các anh chị đã đạt được thứ hạng cao trong Hội thi Bàn tay vàng cấp cơ sở. Các thí sinh cùng tranh tài qua các phần thi lý thuyết, dụng cụ và thi thực hành.

Thí sinh thi thực hành ẢNH: HÀ KHUÊ

Phát biểu tại hội thi, ông Đỗ Minh Tuấn, Tổng giám đốc Tổng công ty cao su Đồng Nai nhấn mạnh: "Hội thi không chỉ trở thành ngày hội truyền thống của công nhân cao su Đồng Nai mà còn là sân chơi nghề nghiệp có ý nghĩa thiết thực, nơi hội tụ những công nhân ưu tú, những 'kiện tướng khai thác mủ' đến từ các đơn vị trực thuộc.

Hội thi là dịp để các thí sinh giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn; đồng thời là cơ sở để đánh giá, phát hiện và tôn vinh những công nhân có tay nghề xuất sắc vững lý thuyết - giỏi thực hành. Đây cũng là động lực quan trọng thúc đẩy phong trào Luyện tay nghề - Thi thợ giỏi ngày càng phát triển sâu rộng, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng khai thác, cải thiện thu nhập cho người lao động và tuyển chọn những gương mặt tiêu biểu đại diện tổng công ty tham dự Hội thi Bàn tay vàng thu hoạch mủ cao su cấp Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam - VRG".

Trong 2 ngày thi, các thí sinh cùng tranh tài qua các phần thi lý thuyết, dụng cụ và thi thực hành. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng, các thí sinh đã thể hiện những đường cạo chính xác, thao tác thuần thục, đúng quy trình kỹ thuật. Không khí tranh tài diễn ra sôi nổi, nghiêm túc và đầy quyết tâm, thể hiện tinh thần yêu nghề và khát vọng chinh phục đỉnh cao của các thí sinh.

Bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng, Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam trao thưởng các đội ẢNH: HÀ KHUÊ

Tại buổi lễ, bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng, Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam biểu dương và cảm ơn anh chị em công nhân lao động Tổng công ty cao su Đồng Nai đã có những đóng góp tích cực vào việc giúp tập đoàn hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng hằng năm.

Bà Hồng khẳng định: "Những năm qua, tổng công ty là điểm sáng của tập đoàn trên các lĩnh vực, các chỉ tiêu nhiệm vụ của tổng công ty năm 2025 đều vượt cao so với kế hoạch được giao. Tôi cho rằng, để đạt những kết quả nổi bật đó bên cạnh việc đồng bộ triển khai các giải pháp trong công tác điều hành, quản lý hệ thống nông nghiệp, tích cực chuyển đổi số, áp dụng cơ giới hóa, tự động hóa trong lĩnh vực nông nghiệp, tổng công ty đã khơi dậy tinh thần thi đua, cống hiến cho đơn vị từ công nhân lao động, nhất là lao động trực tiếp trên vườn cây thông qua các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào 'Luyện tay nghề - Thi thợ giỏi'. Chính đôi bàn tay công nhân lao động cần mẫn trong từng đường cạo, chắt chiu từng giọt mủ góp phần tạo nên những tấn sản phẩm mủ vượt và gặt hái nhiều thành tích cho tổng công ty".

Niềm vui ngày hội Bàn tay vàng ẢNH: HÀ KHUÊ

Trải qua 2 ngày tranh tài sôi nổi, Đội Long Thành xuất sắc giành giải nhất tập thể với phần thưởng 100 triệu đồng, Công ty cổ phần cao su Bảo Lâm và Đội Bình Lộc đạt giải nhì với phần thưởng 70 triệu đồng/đơn vị, Đội Cẩm Đường đạt giải ba với phần thưởng 40 triệu đồng, giải khuyến khích thuộc về Đội Cẩm Mỹ và Đội Ông Quế với phần thưởng 20 triệu đồng/đơn vị.

Về giải cá nhân, các thí sinh đạt tổng 100 điểm được thưởng 10 triệu đồng/thí sinh. Thí sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số tham gia hội thi được thưởng 5 triệu đồng/thí sinh.

Thí sinh Nguyễn Văn Linh Vương - Đội Long Thành giành giải nhất với phần thưởng 30 triệu đồng. Thí sinh Lê Tấn Đạt - Đội Bình Lộc đạt giải nhì, thí sinh Võ Hoàng Linh - Công ty cổ phần cao su Bảo Lâm đạt giải ba. Giải khuyến khích thuộc về thí sinh Nông Xuân Hiệp - Công ty cổ phần cao su Bảo Lâm, Nguyễn Văn Vinh và Trương Văn Hiển - Đội Cẩm Đường, Lê Thanh Phúc và Trần Hữu Hùng - Đội Long Thành.

Ông Đỗ Minh Tuấn, Tổng giám đốc Tổng công ty cao su Đồng Nai trao thưởng thí sinh đạt giải ẢNH: HÀ KHUÊ

Tổng giá trị khen thưởng hơn 785 triệu đồng. Bên cạnh đó, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Tổng công ty cao su Đồng Nai cũng trao nhiều phần thưởng nhằm động viên, khích lệ các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Khép lại Hội thi Bàn tay vàng thu hoạch mủ cao su năm 2026 là những dư âm đẹp về tinh thần đoàn kết, sự cống hiến và niềm tự hào nghề nghiệp của người công nhân cao su Đồng Nai.

Thành công của hội thi tiếp tục khẳng định hiệu quả của phong trào Luyện tay nghề - Thi thợ giỏi, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của tổng công ty.

Đây cũng là động lực để mỗi người lao động tiếp tục rèn luyện, nâng cao tay nghề, phát huy tinh thần trách nhiệm và sáng tạo, chung sức cùng Tổng công ty cao su Đồng Nai hoàn thành thắng lợi các mục tiêu sản xuất kinh doanh và giữ vững vị thế là một trong những đơn vị dẫn đầu của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam.