'Mưa vàng' giúp hệ thống điện giảm áp lực phụ tải đến 3.000MW

Theo NSMO, cập nhật đến thời điểm 19 giờ tối nay (29.5), phụ tải hệ thống điện quốc gia đã giảm khoảng 3.000 MW so với ngày 28.5. Mức giảm này tập trung chủ yếu tại miền Bắc.

Trung tâm khí tượng thủy văn nhận định, hôm nay (29.5), nền nhiệt độ tại Bắc bộ và Trung bộ nhìn chung đã có xu hướng giảm so với các ngày trước. Tuy nhiên, các khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55 - 60%.

Đặc biệt, từ chiều tối hôm qua (28.5), Thủ đô Hà Nội và nhiều khu vực tại miền Bắc (bao gồm cả Tây Bắc bộ và Đông Bắc bộ) đã xuất hiện những cơn "mưa giông giải nhiệt" diện rộng. NSMO cho rằng, nhờ trận mưa vàng đó đã chấm dứt chuỗi ngày nắng nóng oi bức, giúp giảm nhiệt sâu và làm dịu mát toàn khu vực.

Ghi nhận lúc 14 giờ 20 phút ngày 28.5, công suất cực đại hệ thống điện quốc gia đạt 55.955 MW, giảm 2084 MW so với ngày 27.5; sản lượng tiêu thụ cũng đạt 1,168 tỉ kWh, giảm 49 triệu kWh so với ngày 27.5. Đặc biệt, công suất cực đại hệ thống điện miền Bắc bắt đầu giảm dần, ghi nhận lúc 13 giờ 25 phút ngày 28.5, với 29.176 MW, tức giảm khoảng 790 MW so với ngày 27.5; sản lượng đạt 592 triệu kWh, giảm 39 triệu kWh so với ngày 27.5.

Mặc dù nền nhiệt và phụ tải điện hôm nay (29.5) đã hạ nhiệt, tuy nhiên, do hệ quả từ đợt nắng nóng kéo dài nhiều ngày qua, một số tổ máy nhiệt điện than đã gặp sự cố, suy giảm công suất và xuất hiện các khiếm khuyết thiết bị cần phải tách lưới để sửa chữa ngắn hạn. Song song với đó, hệ thống đang phải tăng cường tích, giữ nước tại các hồ thủy điện nhằm chuẩn bị nguồn lực dự phòng sẵn sàng cho các đợt cao điểm nắng nóng tiếp theo. Vì vậy, việc chung tay duy trì tiết kiệm điện vào lúc này vẫn là vô cùng thiết yếu.