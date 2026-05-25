Hàng ngàn MW điện khí, điện dầu sẵn sàng 'chia lửa' với hệ thống điện quốc gia

Cập nhật đến 17 giờ chiều nay (25.5), công suất phụ tải toàn quốc vào cao điểm chiều (lúc 13 giờ 40) đạt 55.196 MW. Đặc biệt, công suất tại miền Bắc thiết lập kỷ lục mới ở mức 27.955 MW, tăng 5,8% so với ngày 15.5. Công suất tại miền Trung, Nam lần lượt ghi nhận ở 5.380 MW và 22.109 MW.

Dự kiến cao điểm lúc 22 giờ tối nay, phụ tải hệ thống điện quốc gia và miền Bắc đạt lần lượt 53.600 MW và 29.300 MW. Dưới tác động của đợt nắng nóng gay gắt, phụ tải miền Bắc tiếp tục tăng mạnh, cao hơn khoảng 1.300 MW (tương đương 4,8%) so với cao điểm chiều cùng ngày - đánh dấu mức kỷ lục tiêu thụ mới trong năm này; vượt kỷ lục vận hành miền Bắc năm 2025 (kỷ lục ngày 4.8.2025 tại miền Bắc là 28.187 MW).

Ngày mai (26.5), dự báo thời tiết tiếp tục nắng nóng đang xảy ra trên diện rộng tại Bắc bộ và Trung bộ, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt với nhiệt độ phổ biến 36 - 40°C, có nơi trên 40°C; khu vực Ninh Bình và đồng bằng Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39°C. Nắng nóng tiếp tục duy trì sang các ngày 27 và 28.5.

Cơ cấu nguồn điện huy động và phụ tải hệ thống điện quốc gia ngày 24.5 ẢNH: NSMO

NSMO dự kiến công suất lớn nhất của hệ thống điện quốc gia vào cao điểm 22 giờ tối có thể lên tới 55.519; miền Bắc lên 30.134 MW, cao hơn xấp xỉ 7000MW so với thời điểm trước nắng nóng. Sản lượng tiêu thụ điện của hệ thống điện quốc gia/miền Bắc/Trung/Nam lần lượt là 1188/610/107/470 triệu kWh.

Trong bối cảnh đó, nhằm bảo đảm nguồn cung, ngành điện tiếp tục duy trì vận hành các tổ máy điện khí và điện dầu. Cụ thể, Nguồn điện khí LNG với tổng công suất 3.034 MW từ các nhà máy điện khí GT1 Nhơn Trạch 3 (812MW), GT2 Nhơn Trạch 4 (812MW), GT1 và GT2 Phú Mỹ 22 (690MW), GT1 và GT2 Phú Mỹ 3 (720MW).

Các tổ máy chạy dầu FO như S1, S2 Ô Môn I (660MW). Ngoài ra, có 376MW từ các tổ máy chạy dầu ở Thủ Đức (chạy dầu DO), Cần Thơ (chạy dầu FO và DO) cũng sẵn sàng được huy động khi phụ tải tăng.

Kỹ sư NSMO trực điều hành hệ thống điện quốc gia với các công cụ giám sát vận hành ẢNH: NSMO

Hôm nay (24.5), nguồn điện than vẫn dẫn vị trí đầu trong cơ cấu huy động nguồn, với 564,1 triệu kWh (54%); thứ 2 là thủy điện với 273,3 triệu kWh (26,2%); nhiệt điện dầu FO chiếm 0,3 triệu kWh; tuabin khí 59,1 triệu kWh (5,7%); điện mặt trời 52,6 triệu kWh (5%); điện mặt trời mái nhà đầu cực (ước tính) 44,2 triệu kWh (4,2%); điện gió 31,6 triệu kWh (3%); điện sinh khối 4,5 triệu kWh (0,4%), nguồn khác 14,3 triệu kWh (1,5%).

NSMO cho biết, chiến lược huy động các nguồn điện chạy LNG và nguồn chạy dầu nhằm thực hiện mục tiêu kép. Vừa đảm bảo đủ công suất khả dụng cho hệ thống điện quốc gia trong các khung giờ cao điểm, vừa chủ động tiết kiệm nước tại các hồ thủy điện trên toàn quốc, đặc biệt là khu vực miền Trung để điều tiết nước tối ưu phục vụ vận hành cho cả mùa khô.