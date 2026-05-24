Kinh tế Chính sách - Phát triển

Khởi động loạt tổ máy điện 'đắt tiền', hòa lưới trước 7 giờ sáng 25.5

Nguyên Nga
24/05/2026 21:46 GMT+7

Tối 24.5, Công ty Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện quốc gia (NSMO) cho biết đã lệnh khởi động các tổ máy chạy dầu đắt tiền gồm S1, S2 Ô Môn I (chạy dầu FO) để bảo đảm khả dụng cho hệ thống điện quốc gia và dự kiến hòa lưới trước 7 giờ sáng mai, ngày 25.5, để đáp ứng điện giờ cao điểm.

Nắng nóng gay gắt diện rộng tiếp tục bao trùm nhiều khu vực trên cả nước khiến hệ thống điện quốc gia đang chịu áp lực rất lớn do nhu cầu tiêu thụ điện tăng mạnh, đặc biệt tại miền Bắc. Số liệu của Công ty Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện quốc gia cho thấy, nguy cơ thiếu hụt nguồn điện trong giờ cao điểm đang hiện hữu nếu phụ tải tiếp tục tăng cao trong những ngày tới.

Theo thông tin từ NSMO, hôm nay (24.5) là ngày chủ nhật, song nhu cầu sử dụng điện cả nước vẫn duy trì ở mức rất cao. Cập nhật đến 17 giờ chiều, công suất phụ tải toàn quốc trong cao điểm chiều đạt 47.854 MW, tương đương khoảng 90% mức tiêu thụ của một ngày làm việc bình thường và là mức cao nhất từng ghi nhận trong một ngày chủ nhật. Riêng miền Bắc đạt công suất cực đại 24.722 MW, tăng 16% so với chủ nhật tuần trước.

Dự báo vào cao điểm tối nay (24.5), phụ tải hệ thống điện quốc gia có thể đạt 49.200 MW, trong đó miền Bắc lên tới 26.800 MW - cao hơn khoảng 300 MW so với ngày 23.5 và tiếp tục thiết lập kỷ lục tiêu thụ mới trong năm nay.

Huy động nguồn và phụ tải hệ thống điện quốc gia ngày 23.5

Trước đó, ngày 23.5, công suất cực đại của hệ thống điện quốc gia đạt 53.512 MW vào lúc 13 giờ 45, trong khi sản lượng tiêu thụ điện toàn quốc lên tới 1,116 tỉ kWh. Dù rơi vào ngày thứ bảy, công suất cực đại khu vực miền Bắc vẫn đạt 26.562 MW lúc 22 giờ 20, xác lập mức kỷ lục mới của năm nay, cao hơn 143 MW so với đỉnh phụ tải ghi nhận ngày 15.5 trước đó.

Sản lượng tiêu thụ điện của ba miền Bắc, Trung, Nam lần lượt đạt 551 triệu kWh, 105 triệu kWh và 460 triệu kWh, tương ứng chiếm 49,4%, 9,4% và 41,2% tổng sản lượng điện toàn quốc.

Dự báo từ khí tượng thủy văn, ngày 25.5, nhiều khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng sẽ xuất hiện nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ phổ biến từ 38 - 40 độ C, có nơi vượt ngưỡng 40 độ C. Tại miền Bắc và Hà Nội, nhiệt độ dao động 36 - 39 độ C, có nơi tiệm cận 40 độ C, kéo dài từ sáng đến chiều tối. Nhu cầu sử dụng điện tiếp tục tăng mạnh vào ngày mai (25.5).

Do đó, để bảo đảm cung ứng điện và duy trì an toàn hệ thống, đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia cho biết đã phải huy động các tổ máy chạy dầu (FO) có chi phí rất cao, gồm S1, S2 Ô Môn I nhằm bảo đảm khả dụng cho hệ thống điện quốc gia và dự kiến nguồn điện đắt tiền này sẽ được hòa lưới trước 7 giờ ngày 25.5. Đồng thời, sẵn sàng kích hoạt thêm nhiều tổ máy dầu (DO) khác tại Thủ Đức và Cần Thơ nếu phụ tải tiếp tục tăng đột biến. 

NSMO tiếp tục khuyến nghị người dân và doanh nghiệp tăng cường sử dụng điện tiết kiệm, hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn trong giờ cao điểm và tận dụng hiệu quả điện mặt trời mái nhà nhằm giảm áp lực cho lưới điện quốc gia.

Căng thẳng cung ứng điện, có thể áp dụng khung giờ cao điểm tối từ tháng 6

Dự báo nhu cầu tiêu thụ điện tuần tới tăng cao, Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) vừa có đề xuất áp dụng khung giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường mới ngay trong tháng 6 tới nhằm điều tiết nhu cầu sử dụng điện khỏi giờ cao điểm từ 17 giờ 30 đến 22 giờ 30 phút.

