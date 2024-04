Mua vàng trước lễ, sau lễ có chốt lời?

Xu hướng giảm thống trị giá vàng thế giới

Hôm qua 29.4, giá vàng miếng SJC giảm 300.000 - 600.000 đồng mỗi lượng, trong đó giá mua vào giảm nhanh hơn bán ra. Công ty vàng bạc đá quý Mi Hồng mua vào còn 82,7 triệu đồng, bán ra 84,1 triệu đồng/lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 82,65 triệu đồng, bán ra 84,75 triệu đồng/lượng. Công ty Phú Quý mua vào 82,9 triệu đồng, bán ra 84,9 triệu đồng/lượng… Mức giảm giá này quá nhẹ so với mức tăng từ 2,5 - 2,9 triệu đồng/lượng mua vào và từ 2 - 2,4 triệu đồng bán ra mỗi lượng của tuần trước. Tính chung, những người mua vàng vào cuối tuần trước thì nay lỗ khoảng 2,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn giảm nhẹ hơn, ở mức 100.000 đồng/lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 74,48 triệu đồng, bán ra 76,08 triệu đồng/lượng. Công ty Phú Quý mua vào 74,6 triệu đồng, bán ra 76,3 triệu đồng/lượng…

Giá vàng miếng SJC hiện quanh mức cao gần 85 triệu đồng/lượng NGỌC THẠCH

Theo số liệu Tổng cục Thống kê công bố ngày 29.4, chỉ số giá vàng tháng 4 tăng 6,95% so với tháng trước; tăng 17,01% so với tháng 12.2023; tăng 28,62% so với cùng kỳ năm trước; bình quân 4 tháng đầu năm 2024 tăng 20,75%. Trong khi đó, chỉ số giá USD tháng 4 tăng 1,2% so với tháng trước; tăng 3,03% so với tháng 12.2023; tăng 6,51% so với cùng kỳ năm trước; bình quân 4 tháng đầu năm 2024 tăng 4,6%.

Giá vàng miếng SJC hiện cao hơn quốc tế 12,7 - 13,5 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn cao hơn 4,9 triệu đồng/lượng. Kim loại quý trên thị trường quốc tế tăng giảm trong biên độ 12 USD/ounce trong ngày 29.4, dao động từ 2.326 - 2.338 USD/ounce.

Chuyên gia vàng Dương Anh Vũ dự báo giá vàng thế giới sẽ chạm ngưỡng kháng cự 2.350 USD/ounce trong những ngày đầu tuần; trường hợp vượt 2.353 USD/ounce sẽ tiến đến mức 2.384 USD/ounce. Nếu không vượt mức cản 2.350 USD/ounce, giá vàng sẽ trở về các mức hỗ trợ thấp hơn. Hai mức giá đáng chú ý là 2.309 USD/ounce và 2.396 USD/ounce. Theo ông Vũ, khả năng giá vàng trở về xu hướng giảm dễ xảy ra hơn vì xung đột ở Trung Đông phần nào hạ nhiệt. Trong khi đó, Nga và Ukraine chưa thể đẩy mạnh hoạt động tấn công. Tương tự, ông Nguyễn Ngọc Trọng, Giám đốc Công ty vàng Đối tác mới, dự báo giá vàng thế giới sẽ đi ngang với hướng điều chỉnh giảm chiếm ưu thế. Khả năng là giảm về mức 2.300 USD/ounce hoặc giảm sâu hơn (có thể về 2.250 USD/ounce) trước khi có xu hướng tăng trở lại. Bên cạnh các thông tin chiến sự thì kinh tế Mỹ cho thấy động thái giảm lãi suất sẽ chậm lại và mức cắt giảm không thể nhiều cũng không hỗ trợ giá vàng tăng.

Ông Tai Wong, nhà giao dịch độc lập tại New York, dự báo số liệu mới cho thấy lạm phát tại Mỹ vẫn cao dai dẳng. Diễn biến của giá vàng sẽ phụ thuộc vào lòng tin đối với các tài sản rủi ro và hoạt động mua vào. Như vậy, giá vàng có thể sẽ ở trong khoảng 2.300 - 2.400 USD/ounce trong ngắn hạn.

Giá vàng trong nước vẫn duy trì ở mức cao

Với dự báo giá vàng thế giới như trên, ông Dương Anh Vũ cho rằng giá vàng trong nước chưa thể bứt phá xa so với mức 85 triệu đồng/lượng. Trường hợp vàng quốc tế giảm về 2.309 USD/ounce, giá trong nước có thể quanh mức 84 triệu đồng/lượng. "Trong tuần này, nhiều khả năng giá vàng trong nước sẽ giảm cùng với xu hướng của giá vàng thế giới. Tuy nhiên mức giảm sẽ không nhiều vì nhu cầu vàng trong nước vẫn là dấu hỏi. Qua 3 phiên đấu thầu vàng chưa thành công, chưa biết khi nào Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đấu thầu vàng trở lại. Nguồn cung vàng trên thị trường chưa nhiều cũng là yếu tố hỗ trợ giá vàng trong nước không giảm sâu. Các doanh nghiệp, người đang nắm giữ vàng sợ giá vàng giảm xuống vì lỡ lực mua tăng lên thì không có hàng bán", ông Vũ phân tích và khuyến cáo không nên mua vàng ở thời điểm giá đứng gần mức đỉnh như hiện nay vì rất rủi ro.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Ngọc Trọng cho rằng giá vàng trong nước còn phụ thuộc vào các phiên đấu thầu của NHNN. Dự kiến với phương thức thực hiện các phiên đấu thầu thời gian qua, giá vàng sẽ có những biến động tăng giảm với biên độ vài triệu đồng mỗi lượng trong tuần này. Thị trường sẽ còn chờ xem NHNN có động thái bán vàng ra thị trường hay không sau kỳ nghỉ lễ kéo dài. "Hy vọng nhà điều hành sẽ thay đổi việc đấu thầu để có thể cung ứng vàng ra thị trường, nếu không thì niềm tin cung vàng sẽ sụt giảm", ông Trọng nói.

Hiện giá vàng miếng SJC cao hơn quốc tế lên 12,7 - 13,5 triệu đồng/lượng thay vì 11 - 12 triệu đồng/lượng trước đó. Trong trường hợp giá thế giới giảm mạnh, giá trong nước không giảm theo kịp thì liệu có khả năng giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới lên lại mức 17 - 18 triệu đồng mỗi lượng hay không? Trả lời câu hỏi này, ông Nguyễn Ngọc Trọng nói: "Tôi không nghĩ rằng giá vàng miếng SJC cao hơn quốc tế lên lại mức 17 - 18 triệu đồng/lượng như trước đây. Giá vàng miếng SJC có thể sẽ biến động trong biên độ rộng từ 81 - 85 triệu đồng/lượng sau lễ".

Với bối cảnh trên, mua vàng trước lễ tuy giá giảm ít, nhưng sau lễ khó mà chốt lời thành công, có khi lại còn lỗ nặng, là quan điểm chung của hầu hết mọi người.