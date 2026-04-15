Mua xe giấy viết tay, không liên hệ được chủ cũ, muốn sang tên phải làm gì?

Một công dân vừa gửi phản ánh đến Bộ Công an về việc đang sử dụng một chiếc xe máy không chính chủ mua từ năm 2021.

Thời điểm mua bán đang xảy ra đại dịch COVID-19, do đó hai bên chỉ ký giấy viết tay mà không có hợp đồng mua bán.

Đến nay, người đang sử dụng xe không liên lạc được với chủ cũ, chỉ có giấy đăng ký xe và giấy viết tay như đã nêu.

Vậy, thủ tục để sang tên xe trong trường hợp này sẽ như thế nào. Người đang sử dụng xe có bị xử phạt hay không?

Trả lời nội dung trên, Bộ Công an cho hay, công dân căn cứ theo quy định tại điều 32 Thông tư số 79 năm 2024 của Bộ Công an, có nêu rõ thủ tục giải quyết đăng ký sang tên xe đối với xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều tổ chức, cá nhân.

Theo đó, tổ chức, cá nhân đang sử dụng xe đến cơ quan đăng ký xe quản lý hồ sơ xe đó để làm thủ tục thu hồi. Sau đó đến cơ quan đăng ký xe nơi tổ chức, cá nhân đang sử dụng xe có trụ sở, cư trú quy định tại điều 4 thông tư này làm thủ tục đăng ký sang tên xe.

Về hồ sơ thu hồi, thực hiện hồ sơ theo quy định tại khoản 1 điều 16 thông tư này.

Về thủ tục thu hồi, nếu tổ chức, cá nhân đang sử dụng xe có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của chủ xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng thì trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan đăng ký xe làm thủ tục thu hồi nhận đủ hồ sơ thu hồi, người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ xe và tiến hành xử phạt.

Tổ chức, cá nhân đang sử dụng xe ký vào biên bản vi phạm hành chính với tư cách là người chứng kiến và ký vào các giấy tờ có liên quan đến thủ tục thu hồi. Sau đó giải quyết cấp chứng nhận thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định.

Nếu tổ chức, cá nhân đang sử dụng xe không có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của chủ xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng thì sau khi nhận đủ hồ sơ thu hồi, người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ xe và tiến hành xử phạt.

Tổ chức, cá nhân đang sử dụng xe ký vào biên bản vi phạm hành chính với tư cách là người chứng kiến và ký vào các giấy tờ có liên quan đến thủ tục thu hồi, cơ quan đăng ký xe cấp giấy hẹn có giá trị được sử dụng xe trong thời gian 30 ngày.

Trong thời hạn 2 ngày làm việc, cơ quan đăng ký xe phải gửi thông báo cho chủ xe, niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan, tra cứu, xác minh tàng thư xe mất cắp và dữ liệu đăng ký xe.

Sau 30 ngày nếu không tranh chấp, khiếu kiện, người có thẩm quyền thực hiện thủ tục xử phạt vi phạm hành chính theo quy định; sau đó giải quyết cấp chứng nhận thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định.

Về hồ sơ, thủ tục đăng ký sang tên xe, thực hiện theo quy định tại khoản 2 điều 16, khoản 2 điều 17 thông tư này.

Chưa sang tên chính chủ, phạt thế nào? Về mức phạt đối với trường hợp chưa sang tên chính chủ, Bộ Công an cho hay căn cứ theo quy định tại điều 32 Nghị định số 168 năm 2024: Phạt tiền từ 800.000 - 1 triệu đồng với cá nhân (tổ chức thì gấp đôi) là chủ xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô, các loại xe tương tự xe gắn máy thực hiện một trong các hành vi vi phạm như: không làm thủ tục cấp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe trong trường hợp thay đổi chủ xe theo quy định; không làm thủ tục đổi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định… Cùng hành vi trên, mức phạt áp dụng cho ô tô là 4 - 6 triệu đồng (cá nhân) và 8 - 12 triệu đồng (tổ chức).



