Sang tên xe máy còn vướng, người dân còn ngại

Như Thanh Niên đề cập, mới đây, khi chia sẻ về việc ứng dụng camera AI vào phạt nguội, thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng, Cục phó Cục CSGT Bộ Công an, cho biết việc phạt nguội đối với xe gắn máy, đặc biệt là xe máy cũ biển 3 số, 4 số, đang gặp khó khăn khi chưa xác định được định danh chủ xe. Các phương tiện này quá cũ nát, thậm chí có những phương tiện đã được bán vào đồng nát, hư hỏng, thậm chí đã bị phá dỡ hoặc qua nhiều đời chủ, chủ phương tiện đã chết hay ra nước ngoài…

Những chiếc xe máy cũ lưu thông trên đường phố ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Mục tiêu đến hết năm 2025 và sang đầu năm 2026, Cục CSGT sẽ phối hợp công an các địa phương rà soát các phương tiện hiện nay còn dữ liệu trên hệ thống, loại khỏi dữ liệu những phương tiện không còn lưu thông. Những xe còn lưu thông sẽ được đưa vào định danh để phục vụ cho công tác quản lý và phát hiện, xử lý vi phạm giao thông.

Cục CSGT đang tiếp tục tổng rà soát, cập nhật, bổ sung dữ liệu đăng ký, quản lý phương tiện, số hóa hồ sơ đăng ký xe và cập nhật bổ sung mã định danh của người lái xe, dự kiến đến ngày 31.12, 100% dữ liệu phương tiện sẽ "đúng, đủ, sạch, sống".

Thời gian qua, Cục CSGT đã thí điểm lắp camera AI trên phố Phạm Văn Bạch (Hà Nội) và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Sau kết quả khả quan bước đầu, sắp tới hàng ngàn camera AI sẽ được lắp trên toàn quốc.

Vì sao người dân còn ngại sang tên xe máy?

Thử lý giải nguyên nhân nhiều người dân vẫn chấp nhận đi xe máy "không chính chủ", bạn đọc (BĐ) Minh Nghĩa nêu: "Có rất nhiều xe máy đã qua nhiều đời chủ, mua bán sang tay, nên việc đăng ký mới chính chủ lại không dễ dàng. Điều này khiến nhiều người dân chấp nhận để nguyên trạng vậy, thay vì đăng ký mới". BĐ MQT còn giải thích thêm: "Người dân tỉnh lẻ chưa có nhà ở các đô thị lớn, muốn có cái xe để đi làm ăn, nhưng chưa được đăng ký xe ở nơi tạm trú, thì chỉ có cách mua lại xe cũ để có sẵn biển số".

Nên cập nhật cho nhanh, cho đúng, không để kéo dài tình trạng xe máy không chính chủ. Nguyen Nhon Cơ quan quản lý cũng nên tạo điều kiện, gỡ khó cho người dân đã lỡ mua xe không chính chủ. quangdien

BĐ Trung Trung đề nghị: "Cơ quan chức năng cần mở cơ chế sang tên xe máy qua hình thức online, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, vừa không mất nhiều thời gian". Cùng ý kiến này, BĐ Thinh Le cho rằng: "Cơ quan chức năng nên mở lại đợt hỗ trợ sang tên chính chủ miễn phí, bữa mình đi hỏi mà nghe phạt tiền triệu mới làm sang tên được, nên cũng ngại".

Khuyến khích người dân tham gia làm sạch dữ liệu

BĐ Tiến Hoàng Văn băn khoăn: "Thật khó để kiểm soát vấn đề xe chính chủ. Mà chưa làm sạch được dữ liệu xe máy thì việc phạt nguội qua camera AI cũng không phát huy hết hiệu quả". Trao đổi lại với BĐ Tiến Hoàng Văn, BĐ Mạc Văn Cẩm nêu: "Vấn đề lớn nhất là những xe đã quá cũ, bán lâu rồi nhưng chưa sang tên đăng ký. Về nguyên tắc, ai đứng tên đăng ký xe, người đó chịu trách nhiệm. Nên bán xe là phải sang tên".

"Như vậy, cần tạo điều kiện, khuyến khích người dân sang tên đổi chủ, đăng ký lại cho xe cũ đầy đủ giấy tờ hợp pháp", BĐ Văn Đào nêu ý kiến, đồng thời đề nghị "tịch thu những phương tiện không chứng minh được nguồn gốc".

Tuy nhiên, nhiều BĐ cho rằng cần tập trung khuyến khích người dân chủ động tham gia "làm sạch" dữ liệu xe gắn máy, thay vì quá tập trung vào các hình thức xử phạt. BĐ Đào Xuân Ước chia sẻ: "Cần tập trung vào tuyên truyền ý thức pháp luật về an toàn giao thông đường bộ, nâng cao nhận thức cho người dân để hạn chế các vi phạm, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân chủ động sang tên đổi chủ xe máy... Tôi cho rằng phạt không phải là giải pháp đưa lên hàng đầu".