Muadee by HDBank cùng Payoo mang giải pháp ‘Mua trước, trả sau’ đến hàng triệu khách hàng

Hợp tác cùng Công ty cổ phần Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt, đơn vị phát triển nền tảng thanh toán Payoo, Muadee by HDBank sẽ mở rộng mạng lưới chấp nhận thanh toán tại hơn 25.000 điểm bán hàng, đưa phương thức thanh toán hiện đại "Mua trước, trả sau" đến gần với hàng triệu người Việt.

Phát triển giải pháp thanh toán "Mua trước, trả sau", Muadee by HDBank hướng đến việc sử dụng công nghệ để giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, tăng sự thuận tiện và hưởng nhiều ưu đãi đến từ hàng ngàn thương hiệu đối tác. Khách hàng sẽ dễ dàng mua ngay sản phẩm yêu thích và trả dần trong 4 tháng. Theo đó, Payoo là một trong những đối tác chiến lược cùng Muadee by HDBank đẩy nhanh tiến trình thực hiện mục tiêu phủ rộng điểm chấp nhận thanh toán, đáp ứng nhu cầu mua sắm, thanh toán đa dạng của khách hàng trên cả nước.

Tận hưởng cuộc sống và quản lý chi tiêu hiệu quả, khách hàng có thể dùng Muadee by HDBank để thanh toán tại các cửa hàng có sử dụng máy Payoo POS. Mở ứng dụng Muadee by HDBank trên điện thoại và quét QR Code hiện trên Payoo POS.

Với giải pháp "Mua trước, trả sau" mà Muadee by HDBank phát triển, khách hàng thoải mái chia nhỏ hóa đơn thành 4 kỳ thanh toán mà không lo lãi suất, không phí ẩn, an toàn, bảo mật bởi HDBank.

Đánh dấu sự kiện hợp tác này, Muadee triển khai chương trình khuyến mãi đặc biệt dành riêng cho khách hàng khi mua sắm tại các điểm bán thuộc hệ thống Payoo. Chương trình bao gồm: Miễn phí giao dịch cho mọi hóa đơn; Giảm 100 nghìn đồng cho hóa đơn từ 800 nghìn đồng cho khách hàng lần đầu thanh toán qua Muadee by HDBank.

Chỉ cần tải ứng dụng Muadee by HDBank và đăng ký online trong 5 phút, khách hàng có thể nhận hạn mức mua sắm đến 15 triệu đồng, được mua ngay trả dần trong 4 tháng, không lãi suất, không phí ẩn, an toàn bảo mật bởi HDBank.

Muadee by HDBank

Ra mắt từ năm 2022, Muadee by HDBank là Ứng dụng công nghệ tài chính do Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) cung cấp với cốt lõi là giải pháp thanh toán "Mua ngay trả dần" (hay còn gọi là Mua trước, trả sau). Thừa hưởng nghiệp vụ tài chính chuyên nghiệp, tính an toàn bảo mật và hệ sinh thái đa dạng của một trong những ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam từ HDBank, Muadee by HDBank mang trong mình sứ mệnh đơn giản hóa cách thanh toán, mua sắm và tận hưởng cuộc sống của người Việt, đón đầu xu hướng tài chính mới.

Tìm hiểu thêm về Muadee by HDBank: https://www.muadee.com.vn/





Payoo

Là trung gian thanh toán hàng đầu Việt Nam, Payoo phục vụ mọi nhu cầu thanh toán, cho bất kỳ đối tượng doanh nghiệp hay cá nhân nào thông qua tất cả các phương thức thanh toán hiện có. Với mục tiêu "One-Stop Payment - Một điểm đến cho mọi thanh toán", Payoo cung cấp các dịch vụ: Giải pháp chấp nhận mọi thanh toán; Thanh toán hóa đơn; Dịch vụ quà tặng số; Ví điện tử dành cho doanh nghiệp; Các dịch vụ khác như: giao nhận tại cửa hàng, thẻ thanh toán thông minh trong lĩnh vực vận chuyển; quản lý và hỗ trợ thanh toán học phí, viện phí,…

Đến nay, dịch vụ Payoo đã phủ sóng trên 99% tổng số quận, huyện và thị trấn trên toàn quốc. Payoo kết nối với hơn 100 ngân hàng, công ty tài chính, bảo hiểm và hơn 2.000 đối tác doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, mạng lưới 25.000+ điểm chấp nhận thanh toán, ghi nhận tỷ lệ tăng trưởng đạt 60% với giá trị gần 100.000 tỉ đồng mỗi năm được xử lý qua hệ thống.

Tìm hiểu thêm về Payoo: https://www.payoo.vn