Mức cho vay học sinh, sinh viên nghèo tăng gấp đôi, tối đa 8 triệu đồng/tháng

Theo dự thảo, chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để góp phần hỗ trợ trang trải chi phí cho việc học tập, sinh hoạt của học sinh, sinh viên (bao gồm tiền học phí, chi phí mua sắm sách vở, phương tiện học tập, chi phí ăn ở, đi lại và các khoản chi phí sinh hoạt, học tập khác) trong thời gian theo học các cơ sở giáo dục đại học (hoặc tương đương đại học), cao đẳng, trung cấp và tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Học sinh, sinh viên nghèo được vay tối đa 8 triệu đồng/tháng ẢNH: NGỌC THẮNG

Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện cho vay thông qua hộ gia đình. Trường hợp hộ gia đình không còn thành viên nào từ đủ 18 tuổi trở lên hoặc thành viên còn lại không có khả năng lao động hoặc không có năng lực hành vi dân sự hoặc mất tích theo quy định của pháp luật, học sinh sinh viên trực tiếp đứng tên vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Mức vốn cho vay tối đa là 8 triệu đồng/tháng/học sinh, sinh viên (hiện 4 triệu đồng/tháng). Thời hạn cho vay là khoảng thời gian được tính từ ngày khách hàng vay vốn bắt đầu được giải ngân vốn vay cho đến ngày trả hết nợ (gốc và lãi) quy định tại hợp đồng. Thời hạn cho vay bao gồm thời hạn giải ngân vốn vay, thời gian kể từ ngày người học kết thúc khóa học đến khi bắt đầu trả khoản nợ vay đầu tiên và thời hạn trả nợ. Kể từ ngày người học kết thúc khóa học (ngày ghi trên bằng tốt nghiệp của cơ sở đào tạo) 12 tháng theo quy định, khách hàng vay vốn phải trả nợ gốc và lãi tiền vay lần đầu tiên. Khách hàng vay vốn có thể trả nợ trước hạn mà không chịu lãi phạt trả nợ trước hạn.

Lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định (hiện nay 6,24%/năm). Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất cho vay.

Điều kiện vay vốn, học sinh, sinh viên thuộc một số trường hợp như không còn cha và mẹ; hoặc cả cha lẫn mẹ đều không có khả năng lao động hoặc mất năng lực hành vi dân sự hoặc mất tích theo quy định của Bộ luật Dân sự và pháp luật liên quan. Còn cha hoặc mẹ nhưng không có khả năng lao động hoặc mất năng lực hành vi dân sự hoặc mất tích. Học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống trung bình, gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận hằng năm của UBND cấp xã nơi cư trú....