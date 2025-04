Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển bằng các kỳ thi riêng

Thí sinh tham dự các kỳ thi riêng tăng cao

Năm nay, kỳ thi riêng do các cơ sở giáo dục ĐH tổ chức phục vụ tuyển sinh tiếp tục thu hút sự quan tâm của thí sinh (TS), thể hiện rõ ở số lượng TS dự thi tăng mạnh so với năm ngoái.

Đầu tiên phải kể đến kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức, chỉ riêng đợt 1 đã có trên 126.000 TS dự thi, tăng thêm khoảng 30.000 em so với đợt 1 năm ngoái. Kỳ thi này được sử dụng để xét tuyển vào hơn 110 trường ĐH, CĐ trong cả nước.

Thí sinh tham dự đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM năm nay ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Tương tự, kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt do Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tổ chức năm nay cũng được sử dụng để xét tuyển vào nhiều trường khác. Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Trung, Phó hiệu trưởng nhà trường, cho biết kỳ thi đang mở cổng nhận đăng ký dự thi đợt 2. Dù chưa hết thời hạn nhưng số TS dự thi đã trên 20.000 lượt đăng ký (nhiều hơn gấp đôi so với cả năm 2024). Sau đợt 2 diễn ra tại 4 điểm (TP.HCM, Long An, Huế, Đắk Lắk), kỳ thi này sẽ tổ chức đợt 3 trong tháng 7, dự kiến khoảng 7.000 TS đăng ký.

Kỳ thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính (kỳ thi V-SAT) cũng đang được tổ chức ở nhiều trường ĐH như: Trường ĐH Sài Gòn, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, Trường ĐH Tài chính - Marketing, Trường ĐH Cần Thơ… Kết quả kỳ thi này cũng được mở rộng phạm vi sử dụng để xét tuyển vào 18 trường ĐH khác nhau.

PGS-TS Nguyễn Văn Thụy, Trưởng phòng Tuyển sinh và truyền thông Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, cho hay năm nay trường tổ chức 5 đợt thi. Theo kết quả sơ bộ, dù mới chỉ tổ chức 2 đợt thi đầu tiên nhưng số lượng TS dự thi đã tăng 200% so với cả năm 2024. Trường sẽ tiếp tục tổ chức 3 đợt thi vào tháng 5, 6 tới.

Ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu

Khi công bố thông tin tuyển sinh, một số trường ĐH đã đưa ra điểm dự kiến nhận hồ sơ xét tuyển với bài thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2025.

Căn cứ trên phổ điểm đợt 1 kỳ thi, chuyên gia tuyển sinh một số trường ĐH nêu dự kiến mức điểm nhận hồ sơ xét điểm bài thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM. Chẳng hạn, Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) cho hay ngưỡng đảm bảo chất lượng dự kiến từ mức 700 điểm, ĐH Kinh tế quốc dân xét tuyển TS từ 700 điểm trở lên. Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, cho biết mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển các ngành tại cơ sở chính TP.HCM từ mức 650 điểm và Phân hiệu Quảng Ngãi từ 600 điểm.

PGS-TS Tô Văn Phương, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Nha Trang, cho hay mức điểm sàn xét tuyển sẽ khác nhau giữa các nhóm ngành và chương trình đào tạo. Dự kiến nhóm ngành khoa học công nghệ biển và thủy sản, một số ngành kỹ thuật, sản xuất chế biến, điểm sàn có thể khoảng 600 điểm. Các ngành kinh tế, kế toán, quản trị khách sạn, du lịch, điểm sàn dự kiến từ 650 - 700 điểm. Đối với các chương trình đào tạo đặc biệt, chất lượng cao sẽ có điểm sàn từ 675 điểm trở lên. "Bên cạnh điểm bài thi năng lực, TS xét tuyển vào một số ngành của Trường ĐH Nha Trang còn cần đáp ứng điểm điều kiện tiếng Anh theo quy định của trường", PGS Phương lưu ý thêm.

Tương tự, thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm tuyển sinh và truyền thông Trường ĐH Công thương TP.HCM, cũng dự báo điểm sàn xét tuyển bài thi này của trường từ mức 600 điểm trở lên. Năm ngoái, trường nhận hồ sơ từ mức điểm 700 và điểm chuẩn các ngành cũng dao động từ mức 600 đến trên 700. Năm nay trường tăng chỉ tiêu xét tuyển nên khả năng điểm chuẩn phương thức này cũng không biến động nhiều.

Các trường sử dụng bài thi năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM xét tuyển các ngành sức khỏe và sư phạm cũng có những quy định riêng. Chẳng hạn, Trường ĐH Y dược Buôn Ma Thuột dùng điểm xét tuyển là tổng điểm bài thi nhưng TS cần đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng theo từng ngành. Ví dụ, 2 ngành y khoa và dược học, TS cần có học lực xếp loại giỏi năm lớp 12 hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 8.0 trở lên; đồng thời có kết quả bài thi năng lực đạt từ 700 điểm trở lên với ngành y khoa, 600 điểm trở lên với ngành dược học...

Một số kỳ thi riêng khác cũng có ngưỡng điểm tối thiểu nhận hồ sơ. Với kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt, thạc sĩ Nguyễn Ngọc Trung cho biết TS cần đạt từ 5 điểm/môn trở lên mới đủ điều kiện xét tuyển vào các ngành của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM.

Trong khi đó, Trường ĐH Việt Đức nhận hồ sơ xét tuyển điểm TestAS bài thi viết từ mức 90 (trong đó không có điểm bài thi thành phần nào dưới 90 điểm); bài thi trên máy tính từ 75 điểm trở lên (không có bài thi thành phần nào dưới 50 điểm).

Năm nay, số lượng thí sinh tham dự các kỳ thi riêng để xét tuyển ĐH tiếp tục tăng mạnh, có nơi tăng gấp đôi ảnh: Đào Ngọc Thạch

Quy đổi điểm ở các trường ra sao?

Năm nay, các trường ĐH phải quy đổi tương đương điểm chuẩn/điểm trúng tuyển giữa các phương thức, tổ hợp xét tuyển về thang chung. Yêu cầu quy đổi tương đương điểm chuẩn này không chỉ đảm bảo công bằng cho TS mà còn là cơ sở để các trường ĐH rà soát và điều chỉnh phương thức tuyển sinh.

Cách thức quy đổi tương đương điểm chuẩn từ điểm các bài thi riêng là thông tin hiện nay TS đặc biệt quan tâm.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, nhiều đơn vị cho biết vẫn đang chờ những hướng dẫn cụ thể hơn từ Bộ GD-ĐT. Theo dự kiến, Trường ĐH Kinh tế - Luật sẽ quy đổi điểm chuẩn trúng tuyển chứ không quy đổi điểm thi của từng TS. Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM dự kiến quy đổi theo công thức lấy điểm bài thi đánh giá năng lực chia 40 để ra thang điểm 30. Trường ĐH Công thương TP.HCM cho biết đang nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra phương án cụ thể...

Trước đó, Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã công bố phương thức xét tuyển tổng hợp với cách quy đổi điểm riêng. Theo đó, ngưỡng đảm bảo chất lượng của phương thức xét tuyển tổng hợp năm nay là 50 điểm (tính theo thang 100). Điểm xét tuyển được tính gồm điểm học lực và điểm ưu tiên. Trong đó, điểm học lực trường căn cứ điểm bài thi năng lực, điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm học bạ TP.HCM. Tùy theo từng đối tượng TS, trường có công thức dành riêng cho nhóm TS dự thi đánh giá năng lực, không dự thi đánh giá năng lực, tốt nghiệp THPT nước ngoài, sử dụng chứng chỉ tuyển sinh quốc tế và xét tuyển chương trình chuyển tiếp quốc tế.

Theo đại diện Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, năm nay trường chỉ có một phương thức tuyển sinh (ngoài xét tuyển thẳng). Công thức tính điểm của trường cho ra 1 cột điểm nên không cần thực hiện việc quy đổi điểm tương đương giữa các phương thức hay tổ hợp xét tuyển.

Với kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt, thạc sĩ Nguyễn Ngọc Trung cho biết dù bài thi này sử dụng thang điểm 10 nhưng vẫn phải chờ điểm thi tốt nghiệp THPT để đối sánh, từ đó mới có công thức quy đổi cho phù hợp nếu xét chung.