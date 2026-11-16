Mức quan tâm du học Mỹ tăng vọt 40% sau bầu cử giữa kỳ

Người học tại lễ tốt nghiệp lần thứ 375 của ĐH Harvard, Mỹ ẢNH: FANPAGE HARVARD UNIVERSITY

Lần đầu tăng sau 2 năm giảm

Đảng Dân chủ đã giành quyền kiểm soát cả hai viện của Quốc hội Mỹ, chiếm đa số ghế ở Thượng viện và Hạ viện. Đảng này còn giành được một số ghế Thượng viện quan trọng tại những bang vốn có truyền thống ủng hộ đảng Cộng hòa, trong đó có Kansas - nơi chưa bầu cho một thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ nào kể từ năm 1932.



Ngay trong tuần có kết quả bầu cử sơ bộ, vào 8.11, nhu cầu tìm hiểu các chương trình đào tạo trực tiếp ở Mỹ tăng 40% so với cùng ngày tuần trước đó, theo dữ liệu do nền tảng tra cứu Studyportals mới công bố. Đây cũng lần đầu mức độ quan tâm tới du học Mỹ tăng sau gần 2 năm giảm mạnh.

Cụ thể, tỷ trọng người học quan tâm tới các chương trình cử nhân và thạc sĩ ở Mỹ giảm 38% trong 2 năm qua. Khảo sát chuẩn mực tuyển sinh toàn cầu của Studyportals cũng cho thấy, số du học sinh theo học thạc sĩ ở Mỹ trong kỳ thu năm 2025 giảm 19% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Hiệp hội Các nhà giáo dục quốc tế (NAFSA), xu hướng suy giảm diễn ra trong thời điểm Mỹ thắt chặt chính sách nhập cư và giáo dục, nổi bật là quy định chấm dứt cơ chế duy trì tình trạng lưu trú theo thời hạn chương trình học (duration of status) - vốn đã bị tòa án ngăn chặn hồi tháng 9.

Mới đây vào đầu tháng 10, Mỹ công bố dự thảo quy định yêu cầu các ĐH nước này trả 70.000 USD (1,8 tỉ đồng) cho mỗi du học sinh trường bảo lãnh tham gia thực tập tự chọn (OPT). Các trường cũng phải trả thêm 30.000 USD/năm (767 triệu đồng) cho mỗi lần gia hạn OPT, dấy lên lo ngại về việc ĐH sẽ khó gánh vác chi phí phát sinh nếu dự luật được thông qua.

Trước đó vào tháng 8, Mỹ thông báo chương trình thực tập theo chương trình đào tạo (CPT), vốn cho phép người học quốc tế thực tập và làm việc khi học, chỉ nên được cấp phép nếu đó là yêu cầu bắt buộc để nhận bằng. Quyết định trên khiến hàng nghìn suất thực tập của du học sinh bị hủy bỏ và nhiều ĐH như Harvard, Yale, Princeton phải tái xem xét hoặc siết quy định.

Theo Studyportals, người học quốc tế dường như đang kỳ vọng rằng việc đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Hạ viện và Thượng viện "sẽ giúp chính sách của Mỹ trở nên cởi mở hơn với nhân tài quốc tế, cũng như tạo điều kiện thuận lợi hơn để họ dựng xây sự nghiệp ở Mỹ".

Ông Edwin van Rest, Giám đốc điều hành kiêm đồng sáng lập Studyportals, nhận định người học phản ứng rất nhanh trước những thông tin chính trị. "Đây là tín hiệu tích cực không chỉ với người học trong nước, quốc tế và các ĐH Mỹ, mà còn với hoạt động khởi nghiệp và những ngành công nghiệp đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân tài nghiêm trọng", ông Rest nói.

Thách thức hiện tại, theo ông, là chuyển quan tâm này thành hồ sơ đăng ký nhập học, visa phù hợp và số người học thực tế tại Mỹ.

Chuyên gia bình luận gì?

Bầu cử giữa kỳ diễn ra vào giữa nhiệm kỳ Tổng thống kéo dài 4 năm được xem là dấu mốc quan trọng ở nhiệm kỳ của người đứng đầu Nhà Trắng. Trong cuộc bầu cử này, cử tri ở Mỹ sẽ bỏ phiếu lựa chọn các thành viên Quốc hội, cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo và thông qua luật liên bang.

Các đạo luật này có hiệu lực trên toàn quốc và phải được cả 2 viện của Quốc hội thông qua trước khi trình Tổng thống phê chuẩn. Tổng thống sẽ có quyền ký ban hành hoặc phủ quyết một dự luật song Quốc hội có thể bác bỏ quyền phủ quyết của Tổng thống nếu dự luật nhận ít nhất 2/3 số phiếu ủng hộ ở lưỡng viện.

Vì lẽ đó, kết quả bầu cử quyết định mức độ thuận lợi để Tổng thống đương nhiệm thực thi các kế hoạch lập pháp - mặc dù nhiều chính sách nhập cư vẫn có thể được xúc tiến qua các sắc lệnh hành pháp.

Chiến thắng của đảng Dân chủ, do đó, đồng nghĩa với việc thông qua các đạo luật trở nên khó khăn hơn nếu không có ủng hộ từ đảng Dân chủ. Đảng này cũng có khả năng ngăn chặn hoặc trì hoãn các đề cử nhân sự của Tổng thống đồng thời có thể buộc Nhà Trắng phải bước vào các cuộc đàm phán dự luật.

Phản ứng trước kết quả bầu cử giữa kỳ, bà Miriam Feldblum, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Liên minh Hiệu trưởng các ĐH về giáo dục ĐH và nhập cư, cho rằng chiến thắng của đảng Dân chủ cho thấy "cử tri đang quan tâm tới sự công bằng và những đề xuất, cách tiếp cận hợp lý".

"Quốc hội khóa mới sẽ có cơ hội quan trọng để xem xét các tác động cộng dồn từ tình trạng chậm trễ và từ chối cấp visa, lệnh hạn chế đi lại, biện pháp thực thi chính sách nhập cư ảnh hưởng đến các khuôn viên trường học và những rào cản với chương trình thực tập thực tế", bà Feldblum nói thêm.

Bà Fanta Aw, Giám đốc điều hành NAFSA, nhấn mạnh cuộc bầu cử "nhắc nhở chúng ta rằng các giá trị cốt lõi không bị quyết định bởi các chu kỳ bầu cử". Ngược lại, chính những giá trị này mới là "kim chỉ nam dẫn lối cho chúng ta vượt qua chúng".

"Với một Quốc hội khóa mới sắp nhậm chức, đây là cơ hội để củng cố vai trò của Mỹ trong nghiên cứu, phát triển nguồn nhân lực, ngoại giao giáo dục, an ninh quốc gia... Như thường lệ, NAFSA sẽ làm việc với các nhà lập pháp từ cả 2 đảng để chứng minh giáo dục quốc tế thúc đẩy từng mục tiêu nêu trên như thế nào", bà chia sẻ.

Ông Xiaofeng Wan, Giám đốc điều hành Wan College Admissions Consulting LLC và từng là cựu Trưởng bộ phận Tuyển sinh quốc tế ĐH Amherst (Mỹ), viết trên tờ University World News rằng khi đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát Quốc hội, kỳ vọng lớn nhất không phải là các chính sách thắt chặt lập tức biến mất, mà là chúng sẽ đối mặt với sự giám sát, soi xét và lực cản chính trị mạnh mẽ hơn.

"Các nghị sĩ Dân chủ có thể yêu cầu Bộ An ninh Nội địa Mỹ giải trình cơ sở pháp lý và chính sách của các quyết định, xem xét chi phí thực thi, tổ chức các phiên điều trần ở Quốc hội và đưa ra các đạo luật nhằm bảo vệ cơ hội việc làm của sinh viên quốc tế", ông nói.