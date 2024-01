Mục tiêu lớn đầy rủi ro của EU

Theo đó, EU sẽ đưa tàu chiến tới vùng biển này để đảm bảo an ninh cho tàu thuyền vận tải qua lại trước nguy cơ bị lực lượng Houthi ở Yemen tấn công hoặc bắt giữ.

Ở biển Đỏ, Mỹ và hơn 20 quốc gia khác đã liên thủ nhằm mục tiêu tương tự. Ngoài ra, Mỹ và Anh cùng một số đồng minh khác đã tiến hành nhiều đợt không kích vào phe Houthi ở bên trong lãnh thổ Yemen.



Các thành viên Houthi ở Sanaa (Yemen) REUTERS

Cuộc đối địch quân sự giữa Houthi và liên minh quân sự trên là một trong những hệ lụy trực tiếp của xung đột Hamas - Israel. Qua đó có thể thấy rủi ro an ninh đối với EU rất lớn khi khối này đưa tàu chiến đến biển Đỏ. Tuy cùng mục tiêu và địa bàn hoạt động, nhưng EU hành động riêng chứ không tham gia liên thủ mà Mỹ đã lập nên. EU cũng quả quyết không tham gia những hoạt động quân sự tấn công phía Houthi. Nghĩa là EU khẳng định chỉ nhằm đảm bảo tự do hàng hải chứ không tìm kiếm xung đột với Houthi. Thực tế, rủi ro lớn đối với EU là bị sa vào đụng độ trực tiếp với Houthi rồi sa lầy về chính trị, quân sự và an ninh.

EU biết rõ vậy nhưng vẫn hành động bởi tuyến hàng hải qua biển Đỏ quá quan trọng đối với khối này. Hơn 40% trao đổi thương mại hằng năm của EU với châu Á và vùng Trung Đông được vận tải qua nơi đây. Ngoài ra, EU muốn gây dựng vai trò chính trị an ninh thế giới nên phải tham gia trực tiếp vào cuộc chơi chính trị an ninh thế giới. Biển Đỏ hiện đang định hình cuộc chơi mới nên EU đâu có thể bỏ qua.