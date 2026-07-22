Mục tiêu năm 2065 Đồng Nai là thành phố kết nối toàn cầu

Ngày 21.7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành nghị quyết 16 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP.Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065.

Nghị quyết xác định mục tiêu đến năm 2035, TP.Đồng Nai phấn đấu trở thành đô thị theo mô hình đô thị sân bay, đô thị ven sông, đô thị đa trung tâm, đô thị đa mục tiêu, xanh, thông minh với trung tâm công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hàng không, vũ trụ, kinh tế hàng không tiêu chuẩn quốc tế; người dân có thu nhập cao; xã hội văn minh, an toàn, hạnh phúc.

Một góc đô thị TP.Đồng Nai ẢNH: LÊ NAM

Đến năm 2045, TP.Đồng Nai trở thành trung tâm hàng không hiện đại của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, là trung tâm kinh tế tri thức, phát triển năng động; chỉ số phát triển con người (HDI) đạt mức cao; quản trị đô thị hiện đại; xã hội văn minh, an toàn, đáng sống, hạnh phúc.

Đến năm 2065, TP.Đồng Nai là thành phố kết nối toàn cầu, có chất lượng sống và hạnh phúc cao trên thế giới; thuộc nhóm các đô thị sân bay đa chức năng.

Nghị quyết đề ra chỉ tiêu giai đoạn 2026 - 2030, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) TP.Đồng Nai từ 10%/năm trở lên.

Đến năm 2030, quy mô GRDP đạt 44 tỉ USD; GRDP bình quân đầu người đạt 9.200 USD; tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP đạt tối thiểu 30%; tỷ lệ đô thị hóa đạt 65%.

Giai đoạn 2031 - 2035, tốc độ tăng trưởng GRDP từ 10%/năm trở lên.

Đến năm 2035, quy mô GRDP đạt 70 tỉ USD; GRDP bình quân đầu người đạt 13.000 USD, tiệm cận các đô thị phát triển trong khu vực; tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP đạt tối thiểu 40%.

Giai đoạn 2036 - 2045, tốc độ tăng trưởng GRDP từ 10%/năm trở lên. Đến 2045, quy mô GRDP đạt 150 tỉ USD; GRDP bình quân đầu người đạt 23.000 USD, thuộc nhóm cao trong khu vực; tăng tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP.

Giai đoạn 2046 - 2065, tốc độ tăng trưởng GRDP từ 8%/năm trở lên. Đến 2065, quy mô GRDP đạt 600 tỉ USD; GRDP bình quân đầu người đạt 67.500 USD.

Quy hoạch phát triển với tầm nhìn dài hạn 100 năm

Đồng Nai được yêu cầu quy hoạch phát triển thành phố với tầm nhìn chiến lược, dài hạn 100 năm, tạo không gian trung chuyển chiến lược, gắn kết chặt chẽ giữa kinh tế đô thị - kinh tế hàng không - kinh tế cửa khẩu - kinh tế nội địa.

Tổ chức hiệu quả không gian phát triển theo hướng mở, linh hoạt, thích ứng cao theo mô hình đa trung tâm, đa cực, đa tầng, liên kết đồng bộ mặt đất - mặt nước - vùng trời - lòng đất - không gian số với các hành lang chiến lược mới.

Bộ Chính trị yêu cầu xây dựng thể chế đột phá và chính sách huy động nguồn lực phát triển TP.Đồng Nai.

Đồng thời, yêu cầu Đồng Nai xây dựng mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn.

Xây dựng Đồng Nai trở thành một trong các địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển hạ tầng công nghệ, trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây, công nghiệp bán dẫn, lượng tử, sinh học...

Bộ Chính trị nhấn mạnh, yêu cầu phát triển toàn diện văn hóa, giáo dục, y tế, con người Đồng Nai, bảo đảm quốc phòng, an ninh và ổn định trật tự xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại...