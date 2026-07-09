Trung tâm chính trị - hành chính 15.000 tỉ đồng của thành phố Đồng Nai sẽ có gì?

Ngày 9.7, HĐND thành phố Đồng Nai khóa I (nhiệm kỳ 2026 - 2031) đã thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng Trung tâm chính trị - hành chính thành phố Đồng Nai.

Ý tưởng quy hoạch chuyển đổi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành khu đô thị thương mại dịch vụ của liên danh Công ty CP Tư vấn quốc tế ENCITY và PT Studio Rancang Urban Selaras (URBAN+) ẢNH: LIÊN DANH CUNG CẤP

Theo nghị quyết, việc xây dựng Trung tâm chính trị - hành chính thành phố Đồng Nai nhằm hình thành một trung tâm hành chính tập trung, đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu hoạt động của các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố.

Việc này còn góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời tạo động lực phát triển đô thị, khai thác hiệu quả quỹ đất sau chuyển đổi Khu công nghiệp Biên Hòa 1, chỉnh trang cảnh quan đô thị ven sông Đồng Nai, tạo không gian kiến trúc, cảnh quan và quảng trường trung tâm xứng tầm vị thế của thành phố Đồng Nai.

Xứng tầm vị thế thành phố Đồng Nai

Khu đất dự kiến xây dựng Trung tâm chính trị - hành chính thành phố Đồng Nai, trước đây là Khu công nghiệp Biên Hòa 1, hiện đã giải phóng mặt bằng ẢNH: LÊ LÂM

Dự kiến tại Trung tâm chính trị - hành chính thành phố Đồng Nai sẽ xây dựng các công trình sau:

Tổ hợp khối trung tâm hành chính: Khối cơ quan hành chính nhà nước và khối cơ quan Đảng, khu dân cư cao tối đa 10 tầng nổi và 1 - 2 tầng hầm.

Tòa nhà liên cơ quan các sở ban ngành: gồm 8 tầng nổi và 1 tầng hầm; tòa nhà hành chính công: gồm 3 tầng nổi và 1 tầng hầm.

Bên cạnh đó còn xây một trung tâm hội nghị quốc tế 1.500 chỗ, bảo tàng lịch sử và văn hóa, trung tâm triển lãm, trung tâm xúc tiến thương mại, nhà khách thấp tầng, thương mại dịch vụ ven sông.

Ngoài ra còn có sân thể thao, quảng trường trung tâm, kỳ đài, hồ cảnh quan, công viên giải trí ven sông, công viên cây xanh, cùng hệ thống giao thông nội khu, đường dạo cảnh quan và các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung cho toàn dự án.

Thời gian thực hiện từ 2026 đến 2030. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 15.000 tỉ đồng. Hình thức xây dựng dự kiến là hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), thanh toán bằng quỹ đất và ngân sách nhà nước. Công ty TNHH Đầu tư Big Gain là nhà đầu tư đề xuất dự án. Dự án được áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt.

Theo quy hoạch, tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên sẽ kéo dài từ TP.HCM đến Trung tâm chính trị - hành chính mới này, sau đó rẽ về sân bay Long Thành.