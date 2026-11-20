Cuộc sống đảo lộn vì mùi khí lạ

Theo ghi nhận của Thanh Niên trong đêm 16 và rạng sáng 17.11, ống khói của Công ty TNHH dệt may Việt Bắc liên tục xả khói ra môi trường. Dù đứng cách nhà máy khoảng 500 m, phóng viên vẫn ngửi thấy mùi hôi thối, khó chịu, gây cảm giác đau đầu, chóng mặt.

Khu vực Công ty TNHH dệt may Việt Bắc xả khói đêm 16.11 ẢNH: ĐÌNH HUY

Mỗi khi mùi lạ xuất hiện, người dân buộc phải đóng kín cửa để ngăn bụi và mùi khó chịu tràn vào nhà. Khi có việc bắt buộc phải ra ngoài, nhiều người phải đeo nhiều lớp khẩu trang.

Nhà cách công ty khoảng 150 - 200 m theo đường chim bay, ông Lê Phúc Khảo (62 tuổi, trú thôn 5, xã Rạng Đông) bức xúc cho biết, khoảng 2 - 3 tháng nay, ông cùng nhiều hộ dân trong thôn thường xuyên phải sống chung với tình trạng ô nhiễm không khí.

Theo ông Khảo, mùi khí này rất khó tả, khó chịu hơn cả mùi bốc lên từ bể phốt và có mùi hóa chất. Mỗi lần hít phải mùi này khoảng 15 - 20 phút, ông lại cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, tức ngực, thậm chí choáng váng, phải nằm nghỉ một lúc mới tỉnh táo trở lại.

"Chúng tôi ghi nhận sự đóng góp của công ty đối với sự phát triển kinh tế của xã Rạng Đông và tỉnh Ninh Bình, giúp người dân có công ăn việc làm. Tuy nhiên, cùng với đó, công ty phải có trách nhiệm bảo vệ môi trường cho người dân xung quanh. Nếu tình trạng này kéo dài, tôi lo cả khu dân cư sẽ mắc các bệnh hiểm nghèo về hô hấp", ông Khảo nói.

Ông Lê Phúc Khảo ẢNH: ĐÌNH HUY

Chung nỗi lo, anh Trần Văn Toàn (41 tuổi, trú thôn 5) cho biết, khoảng 2 tháng nay, cuộc sống gia đình anh bị đảo lộn vì thường xuyên phải đóng kín cửa, hạn chế ra ngoài để tránh mùi khí lạ.

Theo anh Toàn, công ty thường gia tăng lượng khói, khí thải vào chiều tối và nửa đêm. Nhiều hôm, các thành viên trong gia đình thức giấc đi vệ sinh, vừa mở cửa đã bị mùi hóa chất nồng nặc xộc thẳng vào nhà.

Điều khiến anh Toàn lo lắng hơn cả là sức khỏe của người bố ngoài 70 tuổi thường xuyên than mệt mỏi, trong khi các con nhỏ hay bị ho. Sinh hoạt và việc học tập của các thành viên trong gia đình cũng bị ảnh hưởng.

Bà Trần Thị Cúc, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn 5, cho biết thôn hiện có hơn 1.000 hộ dân với trên 3.000 nhân khẩu. Mỗi khi có gió nam hoặc đông nam thổi, mùi ô nhiễm phát tán trong phạm vi khoảng 1,5 km, khiến khoảng 2/3 số hộ dân trong thôn bị ảnh hưởng.

Người dân đều phải trang bị khẩu trang và thấy choáng váng nếu ngửi mùi lạ quá lâu ẢNH: ĐÌNH HUY

"Chính tôi khi đi vận động bà con cũng bị đau đầu, buồn nôn khi hít phải mùi khí này. Ngay khi phát hiện sự việc, tôi đã cùng người dân gửi đơn phản ánh đến UBND xã, Công an xã Rạng Đông và kiến nghị với Công ty TNHH dệt may Việt Bắc. Phía công ty từng hứa sẽ khắc phục dứt điểm, nhưng thực tế khói, mùi nồng nặc vẫn tái diễn, đe dọa trực tiếp đến môi trường sống của người dân", bà Cúc nói.

Chính quyền nói gì?

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo UBND xã Rạng Đông cho biết, ngay khi nhận được phản ánh của người dân, ngày 8.10, chính quyền xã có buổi làm việc với Công ty TNHH dệt may Việt Bắc về tình trạng ô nhiễm môi trường.

Theo kết quả xác minh thực tế bằng trực quan của xã Rạng Đông, hệ thống xử lý nước thải và hệ thống quạt thông gió nhà xưởng của Công ty TNHH dệt may Việt Bắc đã được lắp đặt nhưng có phát sinh mùi ra môi trường.

Theo vị lãnh đạo, sau khi phát hiện, UBND xã Rạng Đông đã yêu cầu công ty thực hiện đúng các nội dung theo giấy phép và quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Đồng thời, đề nghị Ban quản lý Khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình tăng cường kiểm tra, đôn đốc để công ty thực hiện đúng quy định.

Không chỉ ban đêm, người dân còn chịu ảnh hưởng bởi mùi lạ vào ban ngày ẢNH: NDCC

Trong những ngày sau đó, UBND xã Rạng Đông phát hiện Công ty TNHH Dệt may Việt Bắc tiếp tục để xảy ra tình trạng ô nhiễm không khí nên đã gửi đơn kiến nghị đến UBND tỉnh Ninh Bình, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình, Công an tỉnh Ninh Bình và các đơn vị liên quan vào cuộc xử lý.

Ngày 5.11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình đã có buổi làm việc tại công ty; đến ngày 12.11, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH dệt may Việt Bắc 350 triệu đồng do xả thải trái phép ra môi trường.

Nói về việc gần đây Công ty TNHH dệt may Việt Bắc tiếp tục bị phản ánh gây ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến người dân, vị lãnh đạo xã cho rằng công ty này đã bị yêu cầu dừng hoạt động để khắc phục nhưng vẫn hoạt động. Do trụ sở công ty nằm ở khu công nghiệp nên công tác quản lý gặp khó khăn. Tuy nhiên, do công ty này nằm sát khu dân cư nên khi hoạt động sẽ bị người dân phát hiện và phản ánh tới xã.

"Quan điểm của chúng tôi là bảo vệ người dân và xử lý nghiêm vấn đề này. Công ty phải khắc phục hệ thống xả thải ra môi trường, có sự kiểm định đạt tiêu chuẩn của các cơ quan chuyên ngành thì mới được hoạt động trên địa bàn", vị lãnh đạo nói và cho hay chính quyền đã phối hợp với công an xã yêu cầu công ty dừng hoạt động để đảm bảo vệ môi trường.

Cũng liên quan đến sự việc trên, trao đổi với Thanh Niên, đại diện Công ty TNHH dệt may Việt Bắc thừa nhận để xảy ra tình trạng phát sinh mùi ảnh hưởng đến người dân quanh khu vực. Theo đó, trong quá trình vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải, một số khu vực như bể điều hoà, bể lắng bùn, bể chứa bùn, bể phản ứng, bể cô đặc bùn và nhà ép bùn có phát sinh mùi.

Theo vị đại diện, mùi khó chịu ảnh hưởng đến người dân có thể là do đặc tính của nước thải, bùn thải, tình trạng bùn tồn đọng, phân hủy yếm khí và hệ thống che chắn, thu gom khí có mùi chưa hoàn thiện.

"Chúng tôi đã có các cuộc họp nội bộ và phối hợp với các cơ quan chức năng, lắng nghe người dân để triển khai các biện pháp khắc phục", vị đại diện nói và cho hay, công ty đã tăng cường che chắn tại khu vực phát sinh mùi, cạnh đó, bổ sung đường ống hút khí hạn chế mùi phát ra ngoài.

Tuy nhiên, biện pháp này vẫn chưa đảm bảo và còn ảnh hưởng đến người dân nên công ty đã mua thiết bị chuyên dụng từ Trung Quốc và vận chuyển về công ty vào đêm 17.11. Dự kiến, đến ngày 2.12.2026, công ty sẽ lắp đặt xong hệ thống này.