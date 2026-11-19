Ngày 19.11, tại P.Hoa Lư (Ninh Bình) diễn ra lễ công bố kết quả đấu giá quyền sử dụng đất đối với 360 thửa đất thuộc Khu dân cư mới phía đông Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình.

Các thửa đất được công bố trúng đấu giá ẢNH: NDCC

Theo thông tin công bố, 360 thửa đất đưa ra đấu giá lần này có 39 lô trúng đấu giá. Trong đó, thửa đất trúng đấu giá cao nhất với giá 125,139 triệu đồng/m2 (lô LK16-1) và 121,850 triệu đồng/m2 (lô LK08-20).

Tổng số tiền dự kiến thu về cho ngân sách nhà nước của 39 thửa đất trúng đấu giá khoảng 522,260 tỉ đồng.

Trước đó, ngày 3.11.2026, UBND P.Hoa Lư đã tổ chức hội nghị thông tin về việc triển khai đấu giá 360 thửa đất với tổng diện tích 52.399,2 m2 tại khu vực nêu trên.

Khu đất vàng được đấu giá ẢNH: ĐÌNH HUY

Các lô đất có diện tích dao động từ 114 m2 đến 375 m2/lô, mức giá khởi điểm từ 48.930.000 đồng đến 94.654.000 đồng/m2.

Thời gian phát hành hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận phiếu đăng ký và phiếu trả giá diễn ra từ 8 giờ ngày 2.11 - 17 giờ ngày 16.11.2026. Với giá khởi điểm nói trên, địa phương dự kiến thu về số tiền hơn 3.000 tỉ đồng.

Theo quan sát của Thanh Niên, khu dân cư mới phía đông Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình có quy mô khoảng 20 ha, tọa lạc ngay khu vực trung tâm P.Hoa Lư với lợi thế kết nối hạ tầng khi phía bắc giáp quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế, phía tây giáp nhà thi đấu tỉnh, phía đông giáp đường Bái Đính - Kim Sơn và phía nam giáp QL10.

Dù sở hữu vị trí đắc địa, khu đất này đã rơi vào tình trạng bỏ hoang suốt 17 năm qua, từng trải qua nhiều lần đấu giá chưa thành công trước khi được tái khởi động.