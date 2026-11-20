Liên quan đến mùi khí lạ từ Công ty TNHH dệt may Việt Bắc (địa chỉ tại lô F2 và F3, Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông, xã Rạng Đông, tỉnh Ninh Bình) khiến cuộc sống của hàng trăm người dân tại thôn 5 (xã Rạng Đông) bị đảo lộn, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình đã có kết quả xác minh.

Khu vực khí thải của Công ty TNHH dệt may Việt Bắc ảnh hưởng tới người dân ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình xác định, khí, bụi thải phát sinh từ 1 lò hơi đốt than 40 tấn hơi/giờ; hơi mùi phát sinh từ bể thu gom nước thải của hệ thống xử lý nước thải công suất 4.000 m3/ngày đêm (hệ thống xử lý nước thải cách khu dân cư gần nhất khoảng 100 m) được thu gom, xử lý tại hệ thống xử lý mùi công suất 7.500 m3/giờ.

Công ty TNHH dệt may Việt Bắc chưa thực hiện quan trắc, giám sát môi trường chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình bảo vệ môi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm do khó khăn trong quá trình tìm đơn vị quan trắc.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, ngày 6.11.2026, công ty đã có văn bản xin gia hạn thời gian vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường thêm 6 tháng, từ tháng 1.2027 - tháng 6.2027 với lý do: phát sinh sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm cần thực hiện rà soát và khắc phục, cải tạo.

Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu công ty này tiếp tục rà soát, xác định nguyên nhân phát sinh hơi mùi khó chịu trong toàn bộ quy trình nhuộm và khu vực hệ thống xử lý nước thải, đặc biệt tại các bể kỵ khí, lắng, khu vực ép bùn và kho lưu chứa bùn; đánh giá khả năng thu gom, xử lý của hệ thống xử lý mùi công suất 7.500 m3/giờ (lưu lượng xử lý và sự phù hợp của công nghệ với đặc tính khí thải phát sinh thực tế).

Có giải pháp che kín, thu gom và xử lý khí, mùi phù hợp tại các vị trí phát sinh; rà soát chế độ vận hành, tải lượng hữu cơ, hệ vi sinh và việc thu gom, ép, lưu giữ, tần suất chuyển giao bùn thải.

Cạnh đó, khẩn trương lựa chọn đơn vị đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường để thực hiện quan trắc, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình bảo vệ môi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm theo quy định; thông báo kế hoạch, thời gian lấy mẫu tới Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình, UBND xã Rạng Đông để phối hợp giám sát.

Yêu cầu dừng hoạt động phát sinh chất thải khi chưa đủ điều kiện

Thực hiện dừng hoạt động các công đoạn phát sinh chất thải hoặc giảm công suất của dự án trong trường hợp chất thải xả ra ngoài môi trường không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật về chất thải. Trong thời gian khắc phục, không vận hành các công đoạn phát sinh chất thải vượt khả năng thu gom, xử lý của công trình hiện hữu.

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Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình cũng đề nghị Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh chủ trì kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường, kiểm soát, giảm thiểu các nguồn phát sinh hơi mùi của Công ty TNHH dệt may Việt Bắc; tiếp nhận, xử lý các kiến nghị, phản ánh về ô nhiễm môi trường khí thải, nước thải phát sinh từ khu công nghiệp dệt may Rạng Đông của khu dân cư xung quanh.

UBND xã Rạng Đông phối hợp giám sát việc thực hiện các biện pháp khắc phục của Công ty TNHH dệt may Việt Bắc; kịp thời thông tin đến Sở và Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp nếu tiếp tục ghi nhận mùi ảnh hưởng đến khu dân cư.

Công ty TNHH dệt may Việt Bắc có tổng diện tích hoạt động là 69.800 m2; trong đó, giai đoạn 1 (phần dự án hiện hữu tại lô F3) là 35.300 m2; giai đoạn 2 (phần dự án mở rộng tại lô F2) là 34.500 m2. Công ty sản xuất sợi và dệt, nhuộm với công suất thiết kế 49.999.666 m2/năm.

Theo báo cáo của công ty, hiện tại công ty sản xuất nhuộm khoảng 25% công suất thiết kế của giai đoạn 1 song song với quá trình vận hành thử nghiệm công trình bảo vệ môi trường trước khi đi vào hoạt động chính thức.