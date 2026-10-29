'Mũm' Thiết Yến ra sao sau cơn sốt 'Trại buôn người' thu hơn 488 tỉ?

Thiết Yến, tên thật Trần Thị Yến Nhi, được khán giả chú ý sau khi đảm nhận vai Mũm trong Trại buôn người. Trước đó, cô hoạt động trên TikTok với biệt danh Trần Thị Bé Xíu, sở hữu hơn 1,1 triệu người theo dõi. Thành công của bộ phim giúp nữ diễn viên có thêm cơ hội tiếp cận khán giả điện ảnh, đồng thời mở ra những hướng đi mới trong sự nghiệp.

Theo thống kê phòng vé cập nhật chiều 29.10, Trại buôn người đạt doanh thu hơn 489 tỉ đồng, trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất năm 2026 tính đến thời điểm hiện tại. Tác phẩm của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh ra rạp từ ngày 25.9, khai thác câu chuyện về những nạn nhân bị lừa sang nước ngoài, mắc kẹt trong các khu trại lừa đảo xuyên biên giới.

Nét diễn duyên dáng giúp vai Mũm của Thiết Yến nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả Ảnh: NVCC

Trong phim, Thiết Yến vào vai Mũm, bạn thân của Út Đẹt (Huỳnh Minh Kiên thủ vai), em gái nhân vật Ny (Steven Nguyễn thủ vai). Cũng như nhiều nạn nhân khác, Mũm bị bán vào trại buôn người, phải tìm cách sinh tồn giữa môi trường bị kiểm soát và bạo lực. Với ngoại hình mũm mĩm, gương mặt tròn, mái tóc xoăn cùng lối thoại tự nhiên, nhân vật mang đến những khoảnh khắc hài hước giữa câu chuyện nhiều căng thẳng. Dù không thuộc tuyến nhân vật trung tâm, Mũm vẫn được khán giả chú ý nhờ nét duyên dáng và biểu cảm linh hoạt.

Trước khi đến với Trại buôn người, Thiết Yến đã theo học diễn xuất từ trước. Theo chia sẻ của nữ diễn viên, cô bắt đầu học diễn xuất từ năm 2018 và tốt nghiệp năm 2021. Trước khi tham gia Trại buôn người, cô từng đóng phim truyền hình, web drama, góp mặt trong các MV ca nhạc và hoạt động sân khấu.

Thiết Yến từng được đào tạo tại Sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh, nơi có sự hướng dẫn của nghệ sĩ Minh Nhí và Việt Hương. Cô cũng tham gia một số vở diễn, tuy nhiên phải đến Trại buôn người, nữ diễn viên mới tạo được dấu ấn rõ nét trên màn ảnh rộng.

Thiết Yến cho biết ban đầu cô từng buồn khi bị nhìn nhận chủ yếu là một TikToker đi đóng phim. Theo cô, việc hoạt động trên mạng xã hội giúp nhiều người biết đến mình hơn, nhưng cũng khiến một bộ phận khán giả chưa biết cô từng được đào tạo diễn xuất.

“Yến hứa với bản thân là Yến sẽ chứng minh cho mọi người biết Yến là diễn viên”, cô chia sẻ.

Sau thành công của bộ phim, Thiết Yến cho biết cô được nhiều khán giả biết đến hơn, đồng thời nhận được sự động viên từ các đồng nghiệp, khuyến khích tham gia thêm nhiều dự án.

“Mọi người hay chọc Yến là diễn viên trăm tỉ, nhưng mà trăm tỉ đó là của nhà sản xuất, chứ đâu phải là của Yến đâu”, nữ diễn viên hài hước chia sẻ về thành tích phòng vé của tác phẩm.

Trước khi đến với Trại buôn người, Thiết Yến từng tham gia phim truyền hình, web drama và sân khấu kịch Ảnh: NVCC

Thiết Yến muốn thử sức với vai hành động

Sau Trại buôn người, Thiết Yến vẫn duy trì việc casting để tìm kiếm cơ hội. Cô cho biết không giới hạn bản thân trong những vai có ngoại hình hoặc tính cách tương đồng với mình, mà sẵn sàng thử sức với nhiều dạng nhân vật khác nhau.

Đáng chú ý, nữ diễn viên đang muốn trải nghiệm dòng phim hành động. Quá trình tham gia Trại buôn người khiến cô thích thú với những phân cảnh võ thuật và mong muốn học thêm kỹ năng cần thiết cho dạng vai này.

“Yến cũng đang chuẩn bị đi học cascadeur và sắp tới sẽ cố gắng có một vai hành động nào đó để Yến thử sức”, cô chia sẻ. Dù vậy, Thiết Yến khẳng định không ép bản thân phải theo đuổi riêng thể loại hành động. Với cô, vai diễn phù hợp vẫn là yếu tố quan trọng khi lựa chọn dự án.

Nữ diễn viên cũng không đặt giới hạn cho việc thay đổi ngoại hình. Với tạo hình mũm mĩm, dễ thương tạo nên dấu ấn của Mũm, cô hiểu đây có thể là lợi thế nhận diện, nhưng không muốn bản thân bị đóng khung trong một hình tượng duy nhất. Cô cho biết sẵn sàng giảm cân nếu đạo diễn và nhà sản xuất yêu cầu để phù hợp với nhân vật, bất kể vai lớn hay nhỏ.

Bên cạnh việc casting, Thiết Yến cũng mong muốn tiếp tục học hỏi, trau dồi kỹ năng diễn xuất. Cô tiết lộ sắp có thêm một dự án điện ảnh ra mắt, song chưa chia sẻ cụ thể về vai diễn.