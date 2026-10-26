'Trại buôn người' vượt phim Lý Hải, lập thành tích mới

Với thành tích này, Trại buôn người chỉ xếp sau Mưa đỏ (714 tỉ đồng) và Mai (551 tỉ đồng), xếp thứ 3 trong danh sách phim Việt ăn khách nhất mọi thời đại. Tác phẩm cũng là phim Việt có doanh thu cao nhất năm 2026 tính đến thời điểm hiện tại.

Thêm dấu ấn trên đường đua phòng vé Việt

Việc vượt qua Lật mặt 7: Một điều ước đánh dấu thêm một cột mốc đáng chú ý của Trại buôn người sau thời gian công chiếu. Trước đó, bộ phim nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả, duy trì sức cạnh tranh tại phòng vé kể từ khi ra mắt.

Trại buôn người là phim điện ảnh của bộ đôi Toni Dương Bảo Anh - Mèo Bích Trang. Tác phẩm khai thác vấn nạn buôn người và lừa đảo xuyên biên giới, kết hợp các yếu tố hành động, sinh tồn cùng câu chuyện tình thân. Phim có sự tham gia của Steven Nguyễn, Quách Ngọc Ngoan, Á hậu Huỳnh Minh Kiên, NSND Như Quỳnh, Tùng Mint, Khánh My...

Steven Nguyễn trong vai Ny và Huỳnh Minh Kiên trong vai Út Đẹt Ảnh: ĐPCC

Sức hút của Trại buôn người đến từ việc khai thác một vấn đề xã hội mang tính thời sự, đồng thời lồng ghép vào câu chuyện giàu yếu tố hành động, sinh tồn. Thay vì chỉ tập trung khắc họa sự tàn khốc của vấn nạn này, tác phẩm lựa chọn hành trình tìm cách cứu em gái của Ny (Steven Nguyễn) làm trục chính để phát triển câu chuyện. Trong hoàn cảnh bị dồn vào đường cùng, nhân vật phải đối diện với những hiểm nguy và tìm cách thoát khỏi nơi giam giữ.

Bên cạnh thành tích doanh thu, Trại buôn người cũng nhận về những ý kiến trái chiều liên quan đến kịch bản, cách xây dựng nhân vật và một số tình tiết chưa thực sự thuyết phục. Dù vậy, sức hút của đề tài cùng hiệu ứng phòng vé đã giúp bộ phim trở thành một trong những tác phẩm điện ảnh Việt đáng chú ý trong năm nay. Với việc vươn lên vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng doanh thu phim Việt, Trại buôn người tiếp tục thu hút sự chú ý về khả năng cạnh tranh với những cột mốc phòng vé cao hơn, đặc biệt là thành tích 551 tỉ đồng của phim Mai (đạo diễn Trấn Thành).

Án mạng karaoke tạm dẫn đầu phòng vé, thu hơn 30 tỉ đồng dù đang chiếu sớm Ảnh: NSX

Cục diện phòng vé hiện tại

Tuy nhiên, đường đua phòng vé đang có sự cạnh tranh khi trong cuối tuần qua, Án mạng karaoke vươn lên dẫn đầu doanh thu trong số các phim đang chiếu. Theo đại diện Box Office Vietnam, tác phẩm có sự góp mặt của Vân Dung đã kết thúc chuỗi thống trị của Trại buôn người, từ đó chuỗi phim Việt ra rạp sẽ bắt đầu được khởi động lại.

“Trong chuỗi phim Việt ra mắt từ giờ đến cuối năm, Steven Nguyễn đóng chính trong 3 phim, Hồng Đào đóng vai người mẹ trong 2 phim, Quang Tuấn đóng trong 2 phim, Ma Ran Đô trong 2 phim… Có thể thấy, thời điểm từ nghỉ lễ 2.9 đến dịp cuối năm là quãng thời gian sôi động nhất của điện ảnh Việt, khi phim ra rạp liên tục, diễn viên tham gia nhiều dự án và chạy cinetour liên tục. Và sự sôi động này dự kiến kéo dài qua mùa tết âm lịch”, đại diện Box Office Vietnam nhận định.