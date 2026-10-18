'Trại buôn người' vượt 'Thỏ ơi' của Trấn Thành

Theo số liệu tham khảo từ Box Office Vietnam, tính đến 9 giờ sáng 18.10, doanh thu trong ngày của phim điện ảnh Trại buôn người là 2,8 tỉ đồng, tương đương với hơn 29.000 vé bán ra. Con số này giúp nâng tổng doanh thu của phim lên mốc hơn 451 tỉ đồng.

Thành tích ấn tượng của 'Trại buôn người'

Với con số này, tác phẩm của bộ đôi Toni Dương Bảo Anh - Mèo Bích Trang trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất trong năm 2026 tính đến thời điểm hiện tại, sau khi vượt qua doanh thu của Thỏ ơi (đạo diễn Trấn Thành) là 449,8 tỉ đồng. Trại buôn người hiện nằm trong top 5 phim Việt ăn khách nhất, đứng sau Mưa đỏ, Mai, Lật mặt 7: Một điều ước và Nhà bà Nữ.

Với tốc độ hiện tại, nhiều khán giả kỳ vọng Trại buôn người sẽ chạm mốc 500 tỉ đồng trong thời gian tới Ảnh: ĐPCC

Trại buôn người là phim điện ảnh về vấn nạn lừa đảo “việc nhẹ lương cao”, quy tụ dàn diễn viên như NSND Như Quỳnh, NSƯT Tuyết Thu, Long Đẹp Trai, Steven Nguyễn, Quách Ngọc Ngoan, Quách Ngọc Tuyên, Minh Kiên, Khánh My… Tác phẩm kể về Ny cùng bạn thân vì cứu em gái sa bẫy buôn người mà bị bắt làm nô dịch trong sào huyệt lừa đảo. Tại đây, họ cùng các nạn nhân phải chịu đựng nhiều bi kịch thể xác, âm thầm lập kế hoạch trốn thoát.

Từ khi ra rạp, Trại buôn người đã tạo nên cơn sốt tại phòng vé khi liên tục đạt các mốc doanh thu ấn tượng. Sau hơn 3 tuần ra rạp, tác phẩm tuy có phần “hạ nhiệt” nhưng vẫn dẫn đầu doanh thu tại phòng vé (hơn 2,8 tỉ đồng), với lượng suất chiếu là hơn 3.000. Trong khi đó, các thứ hạng còn lại lần lượt thuộc về Quỷ ăn tạng 4: Hổ tinh (1,3 tỉ đồng), Shaun the sheep: Quái lạ ghé nhà (321 triệu đồng), Bí mật bị chôn vùi (133 triệu đồng).

Án mạng xém hoàn hảo xếp thứ 5 doanh thu trong ngày tại phòng vé Việt Ảnh: ĐPCC

Trong khi đó, Án mạng xém hoàn hảo thu về 128 triệu đồng trong sáng 18.10. Đây là phim Việt thứ 2 góp mặt trong danh sách top 5 doanh thu trong ngày, cùng với Trại buôn người. Phim thuộc thể loại trinh thám hài, có sự tham gia của Anh Tú Atus, DJ Mie, Vũ Ngọc Anh… Tính đến hiện tại, tác phẩm này thu về hơn 13,4 tỉ đồng, sau hơn 1 tuần ra rạp.

Án mạng xém hoàn hảo kể câu chuyện của Trinh (DJ Mie) - một TikToker nổi tiếng bất ngờ tỉnh dậy giữa phim trường trong tình trạng mất trí nhớ, bên cạnh thi thể lạnh ngắt của Yến (Vũ Ngọc Anh) - một nữ diễn viên nổi tiếng. Không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra, Trinh tìm đến Đại (Anh Tú Atus) - một thám tử tư được cô thuê để điều tra nghi vấn ngoại tình của bạn trai là Khang (Ma Ran Đô), để rồi cả Trinh và Đại cùng bị cuốn vào những tình huống oái oăm không hồi kết.