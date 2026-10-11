'Trại buôn người' chạm mốc 400 tỉ đồng, nhà sản xuất nói gì?

Theo số liệu thống kê từ Box Office Vietnam, phim điện ảnh Trại buôn người vừa cán mốc doanh thu 400 tỉ đồng sau 3 tuần ra rạp. Thành tích này giúp tác phẩm của bộ đôi Toni Dương Bảo Anh - Mèo Bích Trang trở thành phim Việt thứ 7 có doanh thu vượt mốc 400 tỉ đồng, sau Mưa đỏ, Mai, Lật mặt 7: Một điều ước, Nhà bà Nữ, Thỏ ơi và Bố già.

Trại buôn người quy tụ dàn diễn viên như NSND Như Quỳnh, NSƯT Tuyết Thu, Quách Ngọc Ngoan, Quách Ngọc Tuyên, Steven Nguyễn… Ảnh: NSX

Riêng trong ngày 11.10, Trại buôn người thu về hơn 18,5 tỉ đồng, tương đương với hơn 195.000 vé bán ra. Theo ghi nhận, dù đã hơn 3 tuần công chiếu, nhưng dự án về nạn lừa đảo “việc nhẹ lương cao” vẫn duy trì lượng suất chiếu cao (hơn 5.000 suất) và tiếp tục dẫn đầu doanh thu tại phòng vé Việt.

Xét về doanh thu trong ngày, Trại buôn người bỏ xa các đối thủ tại phòng vé như Án mạng xém hoàn hảo (hơn 1,6 tỉ đồng), Người mẹ khác (hơn 1,1 tỉ đồng), Shaun the sheep: Quái lạ ghé nhà (hơn 649 triệu đồng) và Avenger: Hồi kết (hơn 336 triệu đồng).

Nhà sản xuất nói về doanh thu của 'Trại buôn người'

Trên fanpage, ê kíp Trại buôn người cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi phim có thêm một cột mốc mới tại phòng vé. Thời gian qua, dàn diễn viên đã tích cực tham gia các hoạt động giao lưu, quảng bá bộ phim tại các cụm rạp. Những suất chiếu này nhận được sự quan tâm, hưởng ứng từ phía khán giả.

Trại buôn người gây chú ý với các phân đoạn đại cảnh quy tụ hàng trăm diễn viên Ảnh: NSX

“Một tin vui mà ê kíp Trại buôn người thật sự hạnh phúc và tự hào: Sau 3 tuần phim ra rạp, từng cột mốc mà tác phẩm đạt được đều nhờ vào tình cảm và sự ủng hộ của quý khán giả. Và hôm nay, khi con số 400 tỉ đồng được xác lập, niềm vui ấy lại càng lớn hơn bao giờ hết, bởi ê kíp biết rằng thông điệp phim đã được lan tỏa đi xa với hàng triệu lượt xem”, phía nhà sản xuất chia sẻ.

Thông qua bài đăng, nhà sản xuất gửi lời cảm ơn đến khán giả đã yêu thương, đồng hành cùng dự án, đồng thời chia sẻ thêm: “Vui lắm, hạnh phúc lắm và biết ơn thật nhiều. Mong rằng hành trình của Trại buôn người sẽ còn tiếp tục đón nhận thêm nhiều tình cảm đẹp từ khán giả cả nước”.

Trại buôn người là dự án được ấp ủ và thực hiện trong 5 năm, với nội dung khai thác đề tài xã hội hiện đại thông qua câu chuyện về những con người bị đẩy vào hoàn cảnh khắc nghiệt và hành trình tìm kiếm cơ hội sống còn. Đây cũng là dự án nhận bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam với nội dung: “Trại buôn người - bộ phim điện ảnh chiếu rạp về đề tài xã hội hiện đại, có các đại cảnh quy mô lớn, quy tụ số lượng thành viên đoàn làm phim và diễn viên tham gia đông nhất (hơn 10.000 người)”.