'Trại buôn người' vượt mốc doanh thu 300 tỉ đồng

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, doanh thu trong ngày 5.10 của Trại buôn người là hơn 14 tỉ đồng (tính đến 18 giờ 15 phút), tương đương với hơn 204.000 vé bán ra, trong tổng số 5.566 suất chiếu. Thành tích này giúp tác phẩm của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh và nhà sản xuất Mèo Bích Trang trở thành phim Việt thứ 8 chạm mốc 300 tỉ đồng doanh thu, sau Mưa đỏ, Mai, Lật mặt 7, Nhà bà Nữ, Thỏ ơi, Bố già, Bộ tứ báo thủ.

Trại buôn người liên tục dẫn đầu, thậm chí áp đảo tại phòng vé Việt Ảnh: NSX

Trong 3 ngày cuối tuần, Trại buôn người thu hơn 105 tỉ đồng, tăng hơn 30% so với tuần đầu tiên. Dự án này chiếm đến 90% tổng doanh thu phòng vé cuối tuần qua, đồng thời giúp Steven Nguyễn trở thành diễn viên nghìn tỉ. “Không còn tính đến các mốc doanh thu nữa, mục tiêu tiếp theo của Trại buôn người hướng tới là vượt qua Bố già của Trấn Thành, trở thành phim Việt Nam không chiếu dịp lễ có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh”, phía Box Office Vietnam thông tin.

'Bóng hồng' đứng sau 'Trại buôn người'

Trại buôn người là dự án do Toni Dương Bảo Anh làm đạo diễn, Mèo Bích Trang đảm nhận vai trò sản xuất. Không chỉ là vợ chồng ngoài đời, họ còn là những cộng sự ăn ý cho một tác phẩm được lên ý tưởng và thực hiện trong suốt 5 năm.

Ngay từ giai đoạn tiền kỳ, Mèo Bích Trang đã tham gia phát triển câu chuyện, cấu trúc kịch bản và xây dựng hệ thống nhân vật. Theo cô, thách thức không chỉ nằm ở việc kể một câu chuyện về nạn buôn người, lừa đảo và những cái bẫy được ngụy trang dưới lời mời “việc nhẹ lương cao”. Bài toán lớn hơn là làm thế nào để phía sau những biến cố khốc liệt, khán giả vẫn nhìn thấy những yếu tố về con người thông qua nỗi sợ, lòng tham, bản năng sinh tồn…

Nhà sản xuất Mèo Bích Trang trong quá trình thực hiện Trại buôn người Ảnh: NSX

Nếu Toni Dương Bảo Anh là người đưa những ý tưởng ấy vào không gian điện ảnh bằng hình ảnh, chuyển động thì Mèo Bích Trang giữ vai trò bảo vệ cái lõi của câu chuyện và định hướng sáng tạo. Họ vừa là vợ chồng, vừa là những người phải liên tục tranh luận, phản biện và thậm chí đưa ra những quyết định khó khăn để bộ phim đi đúng hướng. Mèo Bích Trang chia sẻ: “Bản chất của tôi là làm sáng tạo và bảo vệ những ý tưởng kịch bản trong quá trình sản xuất phim”.

Trong quá trình sản xuất, ê kíp có thể đứng trước những lựa chọn buộc phải thay đổi cách thực hiện một cảnh so với hình dung ban đầu. Câu hỏi mà Mèo Bích Trang đặt ra là: “Nếu thay đổi, bộ phim có còn đúng với tinh thần ban đầu?”. Chia sẻ về hành trình đó, nhà sản xuất bật mí có những quyết định đồng nghĩa với việc phải bỏ đi những gì đã quay, dành thêm 12 ngày quay để đảm bảo câu chuyện được kể theo đúng tinh thần đã xác lập. Cô kể: “Bỏ hết những kết cấu mà đạo diễn làm, và chúng tôi quyết định quay lại cho đúng kịch bản”.

Những ngày qua, ê kíp Trại buôn người tích cực với các hoạt động giao lưu, quảng bá cho phim tại các cụm rạp trên toàn quốc. Theo thông tin từ nhà sản xuất, tác phẩm đã nhận được sự quan tâm của hơn 3,5 triệu khán giả. Trên trang cá nhân, đơn vị này chia sẻ: “Mong rằng sau khi xem phim, mỗi chúng ta sẽ thận trọng hơn trước những lời mời gọi tưởng chừng quá tốt để trở thành sự thật, đồng thời biết nhắc nhở và bảo vệ những người bên cạnh mình”.