'Trại buôn người' vượt 1 phim của Trấn Thành, ê kíp hé lộ MV đặc biệt

Theo số liệu thống kê từ Box Office Vietnam, tính đến hiện tại, phim điện ảnh Trại buôn người đã chạm mốc 353 tỉ đồng. Thành tích này giúp tác phẩm của Toni Dương Bảo Anh vượt qua Bộ tứ báo thủ (332 tỉ đồng), xếp thứ 7 trong danh sách phim Việt có doanh thu cao nhất tính đến thời điểm hiện tại.





Sau khi vượt mốc 350 tỉ đồng doanh thu, nhà sản xuất Trại buôn người tiếp tục tạo điểm nhấn bằng MV Ánh sao đêm dolta, quy tụ dàn diễn viên cùng hòa giọng. Dự án này gây chú ý khi đưa chất liệu văn hóa Khmer vào một sản phẩm âm nhạc hiện đại.

Hình ảnh hội đua bò xuất hiện trong Trại buôn người Ảnh: NSX

Có gì trong MV nhạc phim 'Trại buôn người'?

Không còn những màn truy đuổi căng thẳng, những cuộc đối đầu khốc liệt hay hình ảnh gai góc gắn với thế giới của Trại buôn người, dàn diễn viên của bộ phim xuất hiện trong một diện mạo hoàn toàn khác. Với Ánh sao đêm dolta, Võ Đình Hiếu, Quách Ngọc Ngoan, Trần Minh Hoàng, Danis Nguyễn, Yuno Bigboy cùng nhiều thành viên hòa giọng, nhảy múa và tạo nên không khí vui nhộn.

Theo tiết lộ, ca khúc do Sơn Ngọc Hoàng sáng tác, được hòa âm phối khí theo phong cách hiện đại. Bài hát lấy cảm hứng từ không khí lễ hội dolta - một nét văn hóa gắn với đời sống tinh thần của người dân Khmer. Thay vì lựa chọn cách thể hiện thuần truyền thống, ê kíp đưa những chất liệu bản địa vào cấu trúc âm nhạc hiện đại, với nội dung hướng đến những điều gần gũi: tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình, cuộc sống thanh bình và vẻ đẹp của vùng đất An Giang trong không khí lễ hội.

Trong MV, những hình ảnh đặc trưng của miền Tây được lồng ghép cùng phần trình diễn như hội đua bò Bảy Núi, những rặng thốt nốt giữa đồng lúa, các ngôi chùa Khmer… Bên cạnh đó là những khoảnh khắc phía sau hậu trường phòng thu. Các diễn viên không giữ vẻ lạnh lùng hay căng thẳng như trên màn ảnh mà xuất hiện với tâm thế thoải mái, vui vẻ, tạo nên một không khí gần như đối lập với bộ phim.

Khác với hình ảnh phản diện trong phim, Quách Ngọc Ngoan mang đến màu sắc trẻ trung trong MV Ảnh: NSX

Một trong những điểm được chú ý trong MV là màn thể hiện của Quách Ngọc Ngoan. Nam diễn viên thủ vai phản diện Tài khiến khán giả ức chế. Tuy nhiên trong Ánh sao đêm dolta , anh xuất hiện với hình ảnh phóng khoáng hơn, trực tiếp tham gia phần hát và hòa mình vào không khí của ca khúc. Trước đó, dù được biết đến là một diễn viên nhưng Quách Ngọc Ngoan được khen ngợi bởi giọng hát trầm ấm, ngọt ngào. Anh từng gây chú ý khi giành quán quân Tình bolero 2020 phiên bản nghệ sĩ.

Nếu Quách Ngọc Ngoan tạo bất ngờ bằng phần hát tiếng Khmer, thì Trần Minh Hoàng, Danis Nguyễn, Steven Nguyễn, Kore Hải Anh, Khánh My… lại mang đến năng lượng trẻ trung cho MV. Theo ê kíp, đây cũng là tinh thần mà họ muốn truyền tải thông qua sản phẩm âm nhạc: dù bộ phim mang đề tài gai góc, câu chuyện cuối cùng vẫn hướng về tình người, sự đùm bọc và khát vọng được sống trong bình yên.

Đảm nhận vai trò giám đốc sản xuất và sáng tạo cho MV, Mèo Bích Trang chia sẻ: "Chúng tôi muốn đưa tới khán giả một sản phẩm âm nhạc vừa tôn vinh nét đẹp văn hóa độc đáo của đồng bào Khmer, vừa truyền tải nguồn năng lượng lạc quan của con người miền Tây. Dù bộ phim Trại buôn người mang đề tài hành động - tâm lý xã hội gai góc, bức tranh toàn cảnh vẫn luôn sáng lên tình người, sự đùm bọc và khát vọng sống bình yên”.