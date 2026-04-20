'Phí phông' đạt hơn 70 tỉ, phim Trấn Thành doanh thu ra sao khi rời rạp?

Theo số liệu thống kê từ Box Office Vietnam, phim điện ảnh Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng sau khi ra rạp đã tạo cơn sốt về mặt doanh thu. Thậm chí trong ngày đầu chiếu sớm, tác phẩm kinh dị có sự tham gia của Kiều Minh Tuấn, Lan Phương đã vượt qua Hẹn em ngày nhật thực để dẫn đầu phòng vé.

'Phí phông' tạo cơn sốt tại phòng vé

Hiện tại, Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng thu về hơn 73,7 tỉ đồng sau khoảng 4 ngày ra mắt. Riêng trong sáng 20.4, tác phẩm của đạo diễn Đỗ Quốc Trung đạt hơn 2,9 tỉ đồng, tương đương với hơn 41.000 vé bán ra trên tổng số 4.785 suất chiếu. Trước đó, dự án này từng đạt loạt thành tích ấn tượng, trở thành phim kinh dị Việt có doanh thu chiếu sớm cao nhất. Hay sau 3 ngày công chiếu, Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng đạt hơn 85% doanh thu thị trường, với khoảng 500.000 khán giả ra rạp.

Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng quy tụ dàn diễn viên như NSƯT Hạnh Thúy, Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc, Đoàn Minh Anh, Nina Nutthacha, Lan Phương… Phim xoay quanh 2 pháp sư tập sự lên núi cứu người mẹ đang bị lời nguyền phí phông đánh gục. Trong hành trình đó, những bí mật động trời bị chôn vùi ở chốn rừng thiêng nước độc bất ngờ cuốn hai anh em vào cuộc truy lùng không hồi kết.

Đây là dự án đánh dấu lần đầu Kiều Minh Tuấn thử sức ở dòng phim kinh dị. Chia sẻ về mối duyên, nam nghệ sĩ bày tỏ: “Ban đầu, tôi thực sự rất sợ và còn không dám nhận lời tham gia. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã thuyết phục tôi tập trung vào câu chuyện và nhân vật. Đồng thời, khi nghe ê kíp chia sẻ về cách quay và hướng khai thác yếu tố văn hóa, vẻ đẹp của vùng Tây Bắc, tôi dần vượt qua nỗi sợ để quyết định tham gia bộ phim này”.

Đại diện nhà sản xuất Bluebells Studios cho biết đây là một trong số ít dự án kinh dị cho thấy mức đầu tư lớn về thời gian và công sức. Phim được ghi hình chủ yếu tại Mộc Châu trong suốt 40 ngày, với nhiều địa hình hiểm trở và điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Ê kíp đã khai thác loạt địa điểm như làng đá dựng Tà Phình, thung lũng Mù Sương hay Hang Dơi. Quá trình ghi hình liên tục đối mặt với những thách thức như sương muối dày đặc, mùa mưa khiến mực nước dâng cao đến 3 m, nhưng khi nước rút, thiên nhiên lại ưu đãi cho đoàn phim một địa hình ma mị.

Bị Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng "vượt mặt", phim Hẹn em ngày nhật thực xếp thứ 2 phòng vé về mặt doanh thu trong tuần qua. Tính đến hiện tại, tác phẩm của đạo diễn Lê Thiện Viễn đạt hơn 113,8 tỉ đồng. Trong khi đó, 3 phim còn lại nằm trong top 3 doanh thu phòng vé ngày gồm Xác ướp (250 triệu đồng), Dưới bóng điện hạ (115 triệu đồng) và Dịch vụ giao hàng của phù thủy Kiki (47 triệu đồng).

Theo ghi nhận, Thỏ ơi của Trấn Thành không còn xuất hiện trên hệ thống doanh thu trong ngày của Box Office Vietnam. Phim rời rạp với tổng doanh thu 449,7 tỉ đồng, ghi tên mình vào top 5 phim Việt có doanh thu cao nhất sau Mưa đỏ, Mai, Lật mặt 7: Một điều ước và Nhà bà Nữ. Trong khi đó, nhiều phim Việt có doanh thu ảm đạm sau khi ra rạp, điển hình như Song hỷ lâm nguy (14 tỉ đồng), Bẫy tiền (2,8 tỉ đồng).