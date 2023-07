Muốn chống lão hóa hiệu quả, tham khảo skincare buổi sáng với sản phẩm dưới đây

Một routine buổi sáng tối giản nhưng mang lại hiệu quả vô cùng "lợi hại" với những làn da kém sắc, khô ráp và bắt đầu xuất hiện nếp nhăn.

Làm sạch da với sữa rửa mặt dịu nhẹ

Sữa rửa mặt là bước chăm sóc da không thể thiếu trong liệu trình skincare buổi sáng. Với làn da da lão hóa nên chọn sữa rửa mặt dịu nhẹ là đủ làm sạch bụi bẩn, chất nhờn sau một đêm. Làn da được làm sạch đúng cách sẽ thông thoáng lỗ chân lông và dễ dàng hấp thu dưỡng chất từ các bước chăm sóc da kế tiếp.

Một trong những loại sữa rửa mặt đang được người dùng tìm mua nhiều nhất chính là sữa rửa mặt Obagi Nuderm Gentle Cleanser. Không chỉ nhẹ nhàng làm sạch bụi bẩn, bã nhờn… mà Obagi Nuderm Gentle Cleanser còn làm dịu tức thì tình trạng da khô ráp, mẩn đỏ cho làn da luôn mềm mịn. Đặc biệt, sản phẩm còn phục hồi và duy trì hàng rào bảo vệ cho làn da luôn khoẻ mạnh chống lại các tác hại gây lão hóa da.

Serum vitamin C không thể thiếu trong routine buổi sáng

Theo các chuyên gia da liễu, serum vitamin C sẽ tạo nên một hàng rào bảo vệ làn da khỏi gốc tự do giúp chống lão hóa hiệu quả. Đồng thời, serum vitamin C giúp làm mờ sắc tố và thúc đẩy tổng hợp collagen cho làn da luôn tươi sáng và căng mịn, trẻ trung.

Các bạn chỉ cần sử dụng serum vitamin C phù hợp đều đặn vào buổi sáng và buổi tối. Thời điểm lý tưởng để sử dụng serum vitamin C giúp phát huy tối đa hiệu quả là vào buổi sáng trước bước dùng kem chống nắng. Một loại serum vitamin C mà các bạn có thể tham khảo trong liệu trình skincare buổi sáng cho làn da lão hóa chính là tinh chất SVR C Ampoule Anti-Ox.

Với thành phần 20% vitamin C nguyên chất kết hợp cùng Hyaluronic Acid, SVR C Ampoule Anti-Ox giúp làm mờ đốm nâu, ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa và làm mờ nếp nhăn hiệu quả. Theo khảo sát thực tế, chỉ sau 7 ngày sử dụng serum SVR C Ampoule Anti-Ox làn da phục hồi trắng sáng 20% và 28 ngày cải thiện lên đến 90%.

Kem chống nắng phù hợp với làn da của bạn

Kem chống nắng là vật bất ly thân, bảo vệ làn da khỏi các tác hại của tia UV, khỏi bụi, ánh sáng xanh… ngăn ngừa nám sạm, lão hóa và hạn chế nguy cơ ung thư da. Vậy nên, các chuyên gia da liễu khuyến cáo, muốn chống lão hóa hiệu quả nhất định phải dùng kem chống nắng trong liệu trình skincare buổi sáng.

Ưu tiên lựa chọn kem chống nắng có chứa các thành phần với khả năng dưỡng ẩm vượt trội như thành phần Hyaluronic Acid, Niacinamide hay Ceramide. Kem chống nắng Rejuvaskin Mineral Facial SPF 32 chính là sự lựa chọn hoàn hảo nhất hiện nay.

Chiết xuất 20% Zinc Oxide và 4% Niacinamide, Rejuvaskin Mineral Facial SPF 32 chống nắng phổ rộng bảo vệ làn da an toàn trước mọi tác hại của tia UV, ánh sáng xanh… cho làn da luôn tươi trẻ rạng ngời. Đặc biệt, với sự góp mặt của Niaciamide giúp tăng cường hàng rào bảo vệ và chống lại sự oxy hóa cho làn da luôn căng mịn. Nhớ sử dụng kem chống nắng Rejuvaskin Mineral Facial SPF 32 đều đặn mỗi ngày trước khi ra ngoài từ 20-30 phút để có làn da luôn tươi trẻ.

Liệu trình skincare buổi sáng để quá trình chống lão hóa cũng không quá khó khăn đúng không nào! Vậy hãy thực hiện nghiêm túc ngay từ hôm nay để có làn da khỏe đẹp, tươi sáng dù ở bất cứ độ tuổi nào. Routine với những bước tối giản mà mang lại hiệu quả "đáng đồng tiền bát gạo" đúng không.