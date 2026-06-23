Muốn đào tạo y khoa, 10 người học phải có ít nhất 1 giường bệnh

Hôm nay 23.6, Bộ GD-ĐT đăng tải dự thảo thông tư ban hành chuẩn cơ sở giáo dục đại học. Nếu được ban hành, đây sẽ là lần đầu tiên Bộ GD-ĐT đưa vào chuẩn các chỉ số đặc thù cho các lĩnh vực pháp luật, sức khỏe, trong đó có những yêu cầu về điều kiện thực hành cho đào tạo y khoa.
Cụ thể, khoản 7 điều 6 của dự thảo quy định đối với cơ sở giáo dục đại học đào tạo lĩnh vực pháp luật, lĩnh vực sức khỏe và các lĩnh vực đặc thù khác, ngoài việc đáp ứng các tiêu chuẩn, tiêu chí chung quy định chung còn phải đáp ứng các chỉ số đặc thù tương ứng. Hầu hết các chỉ số đặc thù này đều liên quan tới yêu cầu về điều kiện được học thực hành của người học.
Cụ thể, với lĩnh vực sức khỏe, tỷ lệ người học được bố trí cơ sở thực hành theo chương trình đào tạo phải đạt 100%; tỷ lệ giảng viên thực hành hoặc lâm sàng có chứng chỉ hành nghề còn hiệu lực đạt từ 80% trở lên; tỷ lệ giảng viên kiêm nhiệm từ cơ sở thực hành đạt từ 30% trở lên; tỷ lệ chương trình đào tạo có cơ sở thực hành được ký kết ổn định tối thiểu 5 năm đạt 100%...
Ngoài ra, yêu cầu các chỉ số về thực hành cũng được chia ra cho từng nhóm ngành trong lĩnh vực đào tạo sức khỏe.
Với nhóm ngành y khoa, y học cổ truyền, phục hồi chức năng, dự thảo thông tư yêu cầu tối thiểu 1 giường bệnh thực hành trên 10 người học
Với nhóm răng hàm mặt thì yêu cầu tối thiểu là 1 ghế nha khoa thực hành trên 10 người học
Với nhóm điều dưỡng - hộ sinh phải có từ 30% điều dưỡng/hộ sinh trưởng tại cơ sở thực hành tham gia đào tạo
Với nhóm dược học, 100% người học được thực hành tại nhà thuốc, cơ sở sản xuất, kiểm nghiệm hoặc phân phối thuốc
Đáng chú ý, một trong những điểm mới nổi bật của dự thảo là tăng cường quản trị dựa trên dữ liệu, thay cho phương thức quản lý chủ yếu dựa vào báo cáo hành chính như trước đây. Dữ liệu về người học, đội ngũ giảng viên, điều kiện bảo đảm chất lượng và kết quả hoạt động của cơ sở giáo dục đại học được đồng bộ trên hệ thống cơ sở dữ liệu giáo dục đại học (HEMIS).
Xem đầy đủ dự thảo thông tư ở đây.
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