Muốn đào tạo y khoa, 10 người học phải có ít nhất 1 giường bệnh

Hôm nay 23.6, Bộ GD-ĐT đăng tải dự thảo thông tư ban hành chuẩn cơ sở giáo dục đại học. Nếu được ban hành, đây sẽ là lần đầu tiên Bộ GD-ĐT đưa vào chuẩn các chỉ số đặc thù cho các lĩnh vực pháp luật, sức khỏe, trong đó có những yêu cầu về điều kiện thực hành cho đào tạo y khoa.

Sinh viên Trường đại học Y dược, Đại học Quốc gia Hà Nội học thực hành tại bệnh viện ẢNH: MAI LINH

Cụ thể, khoản 7 điều 6 của dự thảo quy định đối với cơ sở giáo dục đại học đào tạo lĩnh vực pháp luật, lĩnh vực sức khỏe và các lĩnh vực đặc thù khác, ngoài việc đáp ứng các tiêu chuẩn, tiêu chí chung quy định chung còn phải đáp ứng các chỉ số đặc thù tương ứng. Hầu hết các chỉ số đặc thù này đều liên quan tới yêu cầu về điều kiện được học thực hành của người học.

Cụ thể, với lĩnh vực sức khỏe, tỷ lệ người học được bố trí cơ sở thực hành theo chương trình đào tạo phải đạt 100%; tỷ lệ giảng viên thực hành hoặc lâm sàng có chứng chỉ hành nghề còn hiệu lực đạt từ 80% trở lên; tỷ lệ giảng viên kiêm nhiệm từ cơ sở thực hành đạt từ 30% trở lên; tỷ lệ chương trình đào tạo có cơ sở thực hành được ký kết ổn định tối thiểu 5 năm đạt 100%...

Ngoài ra, yêu cầu các chỉ số về thực hành cũng được chia ra cho từng nhóm ngành trong lĩnh vực đào tạo sức khỏe.

Với nhóm ngành y khoa, y học cổ truyền, phục hồi chức năng, dự thảo thông tư yêu cầu tối thiểu 1 giường bệnh thực hành trên 10 người học ; từ 95% người học trở lên được thực hành lâm sàng trên người bệnh thực ; từ 70% giảng viên lâm sàng có trình độ sau đại học trở lên ; 100% người học tham gia trực lâm sàng .

Với nhóm răng hàm mặt thì yêu cầu tối thiểu là 1 ghế nha khoa thực hành trên 10 người học ; từ 90% người học trở lên thực hành lâm sàng trên bệnh nhân thực ; 100% người học hoàn thành đủ số lượng ca điều trị bắt buộc .

Với nhóm điều dưỡng - hộ sinh phải có từ 30% điều dưỡng/hộ sinh trưởng tại cơ sở thực hành tham gia đào tạo ; 100% người học hoàn thành đầy đủ thực tập chăm sóc người bệnh ; từ 90% người học đạt chuẩn năng lực trước tốt nghiệp ; 100% cơ sở thực hành đạt chuẩn .

Với nhóm dược học, 100% người học được thực hành tại nhà thuốc, cơ sở sản xuất, kiểm nghiệm hoặc phân phối thuốc ; từ 50% giảng viên trở lên có kinh nghiệm thực hành nghề nghiệp (tối thiểu 12 tháng) ; từ 90% người học đạt chuẩn năng lực hành nghề dược ; từ 30% đề tài nghiên cứu có ứng dụng trong sản xuất hoặc kiểm nghiệm thuốc .

Với nhóm y tế công cộng, 100% người học được thực hành tại CDC, trung tâm y tế, cơ quan quản lý y tế hoặc chương trình sức khỏe cộng đồng ; từ 80% người học tham gia điều tra dịch tễ hoặc dự án sức khỏe cộng đồng ; từ 50% giảng viên có tối thiểu 12 tháng kinh nghiệm thực tiễn quản lý y tế/y tế công cộng ; từ 30% đề tài nghiên cứu phục vụ chính sách y tế ; từ 90% người học đạt chuẩn năng lực .

Với nhóm kỹ thuật y học, 100% người học được bố trí thực hành tại các cơ sở chuyên môn phù hợp ; từ 90% thiết bị thực hành đáp ứng yêu cầu ; từ 80% giảng viên thực hành có chứng chỉ hành nghề/chứng nhận chuyên môn ; từ 90% người học đạt chuẩn năng lực ; từ 80% học phần thực hành được triển khai trên thiết bị thực hoặc mô phỏng chuẩn hóa .

Đáng chú ý, một trong những điểm mới nổi bật của dự thảo là tăng cường quản trị dựa trên dữ liệu, thay cho phương thức quản lý chủ yếu dựa vào báo cáo hành chính như trước đây. Dữ liệu về người học, đội ngũ giảng viên, điều kiện bảo đảm chất lượng và kết quả hoạt động của cơ sở giáo dục đại học được đồng bộ trên hệ thống cơ sở dữ liệu giáo dục đại học (HEMIS).

Xem đầy đủ dự thảo thông tư ở đây.