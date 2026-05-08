Muốn đạt IELTS 7.0 từ sớm, học sinh cần lộ trình học ra sao?

Với câu hỏi này, thạc sĩ Đỗ Thị Ngọc Anh, giảng viên tại DOL IELTS Đình Lực cho biết nếu không có phương pháp phù hợp thì là bất khả thi, còn nếu có lộ trình rõ ràng, bắc cầu, đi từng bước thì không có gì là bất khả thi. Nếu học sinh bắt đầu sớm, một lộ trình điển hình có thể là học Starters từ lớp 1, Movers ở lớp 2, Flyers ở lớp 3, sau đó chuyển sang IELTS THCS trong giai đoạn lớp 4, lớp 5 và lớp 6.

Khi lên lớp 7 hoặc lớp 8, học sinh có thể bắt đầu học IELTS theo hướng chuyên sâu hơn.Tất nhiên, đây là lộ trình tham khảo và sẽ phụ thuộc vào năng lực thực tế của từng học sinh. Có bạn tiếp thu nhanh hơn, có bạn cần thêm thời gian để củng cố nền tảng. Vì vậy, việc xếp lớp đầu vào là rất quan trọng. Khi có nền tảng, các con được bồi đắp kiến thức, tư duy, không bị gia tăng thêm áp lực.