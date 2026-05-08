Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Muốn đạt IELTS 7.0 từ sớm, học sinh cần lộ trình học ra sao?
Video Giáo dục

Muốn đạt IELTS 7.0 từ sớm, học sinh cần lộ trình học ra sao?

Yến Thi
Yến Thi
08/05/2026 19:00 GMT+7

Nếu một trẻ tiểu học muốn đạt 7.0 IELTS thì lộ trình điển hình sẽ như thế nào? Thi xếp lớp đầu vào gồm các tiêu chí gì?

Với câu hỏi này, thạc sĩ Đỗ Thị Ngọc Anh, giảng viên tại DOL IELTS Đình Lực cho biết nếu không có phương pháp phù hợp thì là bất khả thi, còn nếu có lộ trình rõ ràng, bắc cầu, đi từng bước thì không có gì là bất khả thi. Nếu học sinh bắt đầu sớm, một lộ trình điển hình có thể là học Starters từ lớp 1, Movers ở lớp 2, Flyers ở lớp 3, sau đó chuyển sang IELTS THCS trong giai đoạn lớp 4, lớp 5 và lớp 6.

Muốn đạt IELTS 7.0 từ sớm, học sinh cần lộ trình học ra sao? - Ảnh 1.

Khi lên lớp 7 hoặc lớp 8, học sinh có thể bắt đầu học IELTS theo hướng chuyên sâu hơn.Tất nhiên, đây là lộ trình tham khảo và sẽ phụ thuộc vào năng lực thực tế của từng học sinh. Có bạn tiếp thu nhanh hơn, có bạn cần thêm thời gian để củng cố nền tảng. Vì vậy, việc xếp lớp đầu vào là rất quan trọng. Khi có nền tảng, các con được bồi đắp kiến thức, tư duy, không bị gia tăng thêm áp lực.

Muốn đạt IELTS 7.0 từ sớm, học sinh cần lộ trình học ra sao?

Tin liên quan

Có chứng chỉ IELTS, thí sinh cần lưu ý gì trong tuyển sinh 2026?

Có chứng chỉ IELTS, thí sinh cần lưu ý gì trong tuyển sinh 2026?

Hiện nhiều thí sinh quan tâm, đặt câu hỏi: "Theo quy chế tuyển sinh hiện hành, thí sinh có chứng chỉ IELTS có được vừa quy đổi điểm môn tiếng Anh trong xét tuyển, vừa được cộng điểm thưởng hay không?". Và "Thí sinh nếu có chứng chỉ ngoại ngữ IELTS có được miễn thi tốt nghiệp THPT 2026 hay không?".

Khám phá thêm chủ đề

Ielts lộ trình học IELTS tiếng Anh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận