Muốn kiểm tra liệu có bị phạt nguội do vi phạm NĐ 168, thì xem ở đâu?

Quy định về phạt nguội vi phạm giao thông

Thời gian gần đây, kể từ khi Nghị định 168/2024/NĐ–CP về việc "Quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ và trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe" có hiệu lực từ ngày 1.1.2025, nhiều người quan tâm đến vấn đề phạt nguội vi phạm giao thông.

Cụ thể, trên một diễn đàn dành cho sinh viên nội trú ở KTX ĐH Quốc gia TP.HCM, có thành viên thắc mắc: "Không biết gần nửa tháng qua, mình chạy xe máy có vi phạm gì không, và có vướng vào chuyện bị phạt nguội vi phạm giao thông hay không?".

Anh Nguyễn Đại Dương (36 tuổi), làm việc tại một công ty lĩnh vực logistics ở TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) cũng hỏi: "Nếu lỡ bị phạt nguội vi phạm giao thông thì làm sao biết, phải tra cứu ở đâu?".

Trả lời vấn đề này, luật sư Huỳnh Thanh Tuấn (Đoàn luật sư TP.HCM), cho biết có thể tự tra cứu phạt nguội vi phạm giao thông bằng nhiều phương cách khác nhau. Cụ thể, truy cập vào website của Cục Cảnh sát giao thông: https://www.csgt.vn/. Sau đó, vào mục tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh nằm phía bên phải màn hình, tiếp tục nhập đầy đủ biển số xe cần kiểm tra và chọn loại phương tiện để hệ thống trả về kết quả vi phạm giao thông của phương tiện qua camera. Nếu không tìm thấy kết quả tức là xe không bị phạt nguội.

Ngoài ra, có thể kiểm tra phạt nguội vi phạm giao thông trên website Cục Đăng kiểm Việt Nam, Sở Giao thông Vận tải (đối với những tỉnh, thành có tích hợp tra cứu phạt nguội vi phạm giao thông trên website phạt nguội).

Đặc biệt, mọi người có thể sử dụng các ứng dụng tra cứu phạt nguội trên điện thoại thông minh. Và hiện nổi bật có ứng dụng VNeTraffic.

Một người đàn ông chạy xe ngược chiều, leo vỉa hè, sẽ bị phạt nguội vi phạm giao thông ẢNH: THANH NAM

Theo luật sư Tuấn, phạt nguội vi phạm giao thông được quy định theo thông tư 73/2024/TT-BCA ngày 15.11.2024, có hiệu lực từ ngày 1.1.2025.

"Điều 24 của thông tư này quy định, đối với trường hợp vi phạm nhưng không dừng được phương tiện giao thông để kiểm soát, xử lý vi phạm thì trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm. Người có thẩm quyền xử phạt của cơ quan công an nơi phát hiện vi phạm hành chính sẽ xác định thông tin phương tiện, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan thông qua cơ quan đăng ký xe, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ quan, tổ chức khác có liên quan", luật sư Tuấn cho hay.

"Và tùy trường hợp, cơ quan chức năng sẽ gửi thông báo yêu cầu chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính đến trụ sở cơ quan công an nơi phát hiện vi phạm hành chính hoặc đến trụ sở công an xã, phường, thị trấn, công an cấp huyện nơi cư trú, đóng trụ sở để giải quyết vụ việc vi phạm hành chính. Việc gửi thông báo vi phạm được thực hiện bằng văn bản, bằng phương thức điện tử kết nối, chia sẻ dữ liệu trên App VNeTraffic khi đáp ứng điều kiện về cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, thông tin. Đồng thời cập nhật thông tin của phương tiện giao thông vi phạm (loại phương tiện; biển số, màu biển số; thời gian, địa điểm vi phạm, hành vi vi phạm; đơn vị phát hiện vi phạm; đơn vị giải quyết vụ việc, số điện thoại liên hệ) trên trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông, App VNeTraffic để chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính biết, tra cứu, liên hệ giải quyết", luật sư Tuấn nói thêm.

Phải tuân thủ luật để không bị phạt nguội vi phạm giao thông ẢNH: THANH NAM

Một cảnh sát giao thông thuộc Đội Cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất (TP.HCM), cho biết hiện nay xe máy cũng bị phạt nguội vi phạm giao thông nếu để xảy ra những lỗi như: chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ, đèn vàng, sử dụng điện thoại khi lái xe, đi ngược chiều, dừng đỗ xe không đúng quy định…

Để tránh bị phạt nguội vi phạm giao thông, vị cảnh sát giao thông này khuyến cáo cần chấp hành nghiêm luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Khi tham gia giao thông phải tuân thủ luật. Cần phải luôn luôn chú ý quan sát xung quanh để đảm bảo an toàn cho bản thân và các phương tiện khác. Không những vậy, biết lắng nghe và tuân thủ các hướng dẫn từ lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn giao thông. Bên cạnh đó là phải đỗ xe đúng nơi quy định, không được chạy lên vỉa hè, tuân thủ các tín hiệu đèn, chạy xe với tốc độ phù hợp theo quy định của từng tuyến đường…