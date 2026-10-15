Mượn làn ngược chiều để giảm ùn tắc đường Trường Chinh qua khu rào chắn

Sáng 15.10, đường Trường Chinh tiếp tục đông nghẹt phương tiện qua khu vực rào chắn thi công metro số 2. Để giảm ùn tắc, lực lượng chức năng đã sử dụng một làn của chiều ngược lại để tăng khả năng lưu thông cho xe hướng vào trung tâm TP.HCM.

Ghi nhận từ khoảng 7 giờ, hàng ngàn ô tô, xe máy nối đuôi nhau qua khu vực thi công. Dù hướng vào trung tâm được tăng từ 3,5 lên 4,5 làn đường, dòng xe vẫn di chuyển chậm, nhiều thời điểm gần như đứng yên. Không ít người mất 20 - 30 phút mới vượt qua được đoạn đường chưa đầy 1 km.

Đường Trường Chinh mượn 1 làn ngược chiều cho dòng xe từ An Sương vào trung tâm buổi sáng ẢNH: TRẦN KHA

Đây là khu vực thường xuyên ùn tắc kể từ khi rào chắn thi công metro số 2 được mở rộng, khiến mặt đường thu hẹp. Việc bố trí làn đường linh hoạt nhằm ưu tiên cho hướng có lượng phương tiện đông hơn theo từng khung giờ.

Theo ghi nhận, tình trạng ùn tắc trên đường Trường Chinh thường bắt đầu từ khoảng 7 giờ và kéo dài đến 9 giờ 30, chủ yếu theo hướng từ khu vực An Sương vào trung tâm TP.HCM.

Đến chiều, từ 16 giờ đến 19 giờ, khi công nhân, người lao động tan làm, lượng phương tiện tăng mạnh khiến việc đi lại ở cả hai chiều đều khó khăn.

Chị Linh (21 tuổi, kinh doanh trên đường Trường Chinh) cho biết trước đây đi qua khu vực này chỉ mất vài phút, nhưng hiện có lúc phải mất đến 30 phút. "Đường đông nghẹt, người đi xe máy leo cả lên vỉa hè để kịp giờ làm. Khách thấy kẹt xe cũng không dám tấp vào mua, việc buôn bán bị ảnh hưởng rất nhiều", chị Linh ngán ngẩm.