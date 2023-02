Mượn xe máy ở Vĩnh Long rồi ‘biến mất’, 1 năm sau bị bắt tại Cà Mau

Chiều 16.2, Cơ quan CSĐT Công an H.Mang Thít (Vĩnh Long) cho biết vừa bắt giữ và di lý Đoàn Minh Kiên (30 tuổi, ngụ xã Tân Bằng, H.Thới Bình, Cà Mau) từ Cà Mau về Vĩnh Long để điều tra xử lý. Kiên là bị can bị truy nã về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.



Bị can Đoàn Minh Kiên tại cơ quan công an NAM LONG

Theo cơ quan công an, vào lúc 7 giờ ngày 15.3.2022, anh N.T.K (26 tuổi, ngụ xã Phong Tân, TX.Giá Rai, Bạc Liêu) chạy xe máy BS 66K1-308.32 do anh làm chủ chở Kiên đến nhà người quen ở xã Hòa Tịnh, H.Mang Thít, Vĩnh Long gửi nhờ để cùng đi làm thuê.

Bắt đối tượng mượn xe máy của bạn rồi biến mất suốt 1 năm

Tại đây, Kiên nhiều lần lấy xe của anh K. đi công việc, xong chạy về trả. Đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày (15.3), Kiên tiếp tục lấy xe máy chạy đi, nhưng sau đó "bặt vô âm tín" cùng chiếc xe máy của anh K. Phát hiện sự việc, hôm sau anh K. đến Công an xã Hòa Tịnh trình báo.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an H.Mang Thít ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tuy nhiên Kiên đã bỏ trốn. Ngày 29.11.2022, Cơ quan CSĐT Công an H.Mang Thít ra quyết định truy nã đối với Kiên về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đến ngày 14.2, Công an H.Mang Thít phối hợp với Công an H.Năm Căn (Cà Mau) phát hiện và bắt giữ Kiên khi người này đang lẩn trốn tại một nhà trọ thuộc TT.Năm Căn, H.Năm Căn.

Vụ việc chiếm đoạt tài sản nêu trên đang được Công an H.Mang Thít (Vĩnh Long) tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.