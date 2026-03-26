MV của Hùng Huỳnh có Hòa Minzy gây tranh cãi, nhận ‘bão’ dislike

Sản phẩm 'tái xuất' đường đua âm nhạc chưa thành công như kỳ vọng của Gemini Hùng Huỳnh Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Dân mạng nói gì về màn thể hiện của Gemini Hùng Huỳnh?

Mới đây, Gemini Hùng Huỳnh trình làng MV Đẹp mã, đánh dấu bước đi mới trong định hướng âm nhạc khi khai thác chất liệu văn hóa truyền thống. Sản phẩm được đầu tư mạnh về phần hình ảnh lẫn ý tưởng, đồng thời nhận được sự hậu thuẫn từ ê kíp tạo nên bản hit Bắc Bling, với Hòa Minzy đảm nhận vai trò kết hợp giọng hát (featuring), Tuấn Cry sáng tác và phần âm nhạc do bộ đôi Masew - DJ Feliks thực hiện, qua đó góp phần gia tăng kỳ vọng cho màn kết hợp này. Tuy nhiên, ngay sau khi phát hành, sản phẩm nhanh chóng trở thành đề tài tranh luận trên mạng xã hội, phần lớn xoay quanh phần thể hiện của nam ca sĩ sinh năm 1999.

Theo ghi nhận, sau gần một tuần ra mắt, MV Đẹp mã thu hút gần 700.000 lượt xem, nhận khoảng 18.000 lượt like (thích) nhưng đồng thời cũng hứng gần 7.000 lượt dislike (không thích) trên YouTube. Đáng chú ý, số lượt dislike chiếm tỷ lệ gần một nửa so với lượt like. Thống kê này không chỉ phản ánh mức độ quan tâm của công chúng, mà còn cho thấy sự phân hóa gay gắt trong cách tiếp nhận. Thậm chí, đây có thể xem là tín hiệu cảnh báo rõ ràng về việc sản phẩm chưa thực sự thuyết phục được người nghe, đặc biệt khi đặt trong kỳ vọng về một màn tái xuất được chuẩn bị kỹ lưỡng của Gemini Hùng Huỳnh.

Dù ca khúc đã được xử lý hậu kỳ, giọng hát của anh vẫn bị nhận xét thiếu điểm nhấn, cách thể hiện chưa tạo được cao trào để nâng đỡ tổng thể bản phối. Một số khán giả cho rằng đây là yếu tố khiến ca khúc chưa phát huy hết tiềm năng dù sở hữu giai điệu bắt tai và phần hình ảnh được đầu tư chỉn chu. "Sao nghe ngang vậy", "Nói thật là beat nhạc rất hay nhưng Hùng Huỳnh thì hát rất tệ", "Có vẻ bài hát này không hợp với giọng của Hùng Huỳnh"… là một số ý kiến bày tỏ về MV Đẹp mã.

Đáng chú ý, khi đặt cạnh Hòa Minzy, sự chênh lệch càng trở nên rõ rệt trong cảm nhận của một bộ phận người nghe. Nhiều ý kiến đánh giá nữ ca sĩ thể hiện sự tinh tế trong cách xử lý bài hát, từ đó vô tình làm nổi bật những hạn chế trong phần thể hiện của đàn em. Trên các diễn đàn, không ít bình luận thẳng thắn cho rằng giọng hát của Gemini Hùng Huỳnh là "điểm trừ" của sản phẩm, dù phần rap và đoạn thể hiện của Hòa Minzy nhận được nhiều lời khen.

Dẫu vậy, bên cạnh các ý kiến tiêu cực, một bộ phận khán giả vẫn ghi nhận sự nỗ lực của nam ca sĩ khi dám bước ra khỏi vùng an toàn, thử sức với dòng nhạc tôn vinh yếu tố văn hóa truyền thống. Có thể nói đây là "bài toán khó" dành cho anh. Nhiều người cho rằng sau khi tham gia Anh trai say hi, giọng hát của anh đã có sự tiến bộ nhất định và việc đón nhận sản phẩm âm nhạc cũng phụ thuộc vào gu thưởng thức của mỗi người. Không thể phủ nhận, việc lựa chọn theo đuổi hướng đi tương tự như những sản phẩm từng thành công trước đó, đặc biệt là hiệu ứng từ Bắc Bling của Hòa Minzy, đã tạo áp lực không nhỏ cho Gemini Hùng Huỳnh. Chính thành công về hình ảnh lẫn truyền thông của dự án trước đó vô hình trung đặt ra kỳ vọng cao hơn cho Đẹp mã.

Gemini Hùng Huỳnh, tên thật Huỳnh Hoàng Hùng, sinh năm 1999. Trước khi được biết đến rộng rãi, Gemini Hùng Huỳnh từng tham gia Asia Super Young tại Trung Quốc và gây chú ý nhờ kỹ năng trình diễn. Sau chương trình Anh trai say hi, Hùng Huỳnh trở thành cái tên được nhiều khán giả yêu thích. Gần đây, chuyên trang TC Candler công bố danh sách đề cử cho bảng xếp hạng "100 gương mặt đẹp nhất thế giới" năm 2026.

Dù nổi tiếng sau khi tham gia show âm anhạc song Hùng Huỳnh luôn vấp phải nhiều ý kiến xoay quanh về khả năng thanh nhạc. Nhiều khán giả ghi nhận thế mạnh về vũ đạo và khả năng làm chủ sân khấu, nhưng đồng thời cho rằng giọng hát của Hùng Huỳnh, được xếp loại yếu, thậm chí thể hiện chưa ổn định trong một số phần trình diễn trực tiếp. Trước khi phát hành MV Đẹp mã, Hùng Huỳnh lui khỏi đường đua nhạc Việt gần một năm. Nam ca sĩ từng vướng nghi vấn đạo nhái MV, sau đó phải xóa MV Chẳng thể nhắm mắt.



