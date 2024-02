Mỹ - Anh dội bão lửa lên Houthi

Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM) sáng qua (4.2) thông báo đã cùng quân đội Anh thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào 36 mục tiêu của lực lượng Houthi tại 13 địa điểm ở Yemen. Đợt tấn công phá hủy các cơ sở cất giữ vũ khí dưới lòng đất, hệ thống tên lửa, trung tâm chỉ huy và kiểm soát, kho chứa máy bay không người lái (UAV), radar và trực thăng.



Đợt trả đũa thứ hai

Đây là chiến dịch quy mô lớn thứ 2 của Mỹ chống lại các tổ chức liên kết với Iran, nhằm đáp trả các vụ tấn công nhắm vào hoạt động hàng hải quốc tế và lực lượng Mỹ trong khu vực, gồm một vụ khiến binh sĩ Mỹ thiệt mạng tại Jordan hôm 28.1. Trong chiến dịch mở màn vào ngày 2.2, Mỹ đã phóng hơn 125 vũ khí nhắm vào hơn 85 mục tiêu của các nhóm vũ trang tại Iraq và Syria bị tố cáo đứng sau cuộc tấn công Jordan.

Điểm xung đột: Mỹ, Anh tiếp tục đánh Houthi; Tổng thống Ba Lan nói gì về Crimea?

Trong thông báo hôm qua, CENTCOM cho biết đợt không kích của Mỹ và Anh nhằm đáp trả các hoạt động trái phép và gây bất ổn của Houthi, gồm liên tiếp các cuộc phóng tên lửa và UAV tấn công tàu thương mại quốc tế và tàu chiến Mỹ ở biển Đỏ, eo biển Bab al-Mandeb và vịnh Aden. Bên cạnh đó, CENTCOM cũng cho biết đã thực hiện đòn tấn công tự vệ và phá hủy tên lửa hành trình của Houthi đang chuẩn bị được phóng về các tàu tại biển Đỏ.

Tiêm kích cất cánh từ tàu sân bay Mỹ để oanh tạc Houthi hôm 3.2 Hải quân Mỹ

Từ khi xung đột giữa Hamas và Israel bùng phát vào tháng 10.2023, lực lượng Mỹ và đồng minh tại Trung Đông đã hứng chịu hơn 165 vụ tấn công và Washington cũng đã có những đòn đáp trả. Tuy nhiên, vụ tấn công tại Jordan khiến 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng và hơn 40 người khác bị thương được coi là giọt nước tràn ly, khiến Nhà Trắng chịu sức ép từ quốc hội phải hành động mạnh tay hơn. Mỹ tố cáo các nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn đứng sau, trong khi Tehran bác bỏ mọi liên quan. Giới chức Nhà Trắng cho biết đòn đáp trả mạnh mẽ sẽ được chia thành nhiều đợt nhưng cũng nhấn mạnh không muốn xung đột tại Trung Đông lan rộng hay chiến tranh với Iran.



Chính phủ Iraq và Syria đã lên án hành động ngày 2.2 của Mỹ trong khi Iran cảnh báo việc trả đũa đó chỉ làm gia tăng căng thẳng và bất ổn. Theo CNN, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ họp khẩn trong ngày 5.2 theo đề nghị của Nga để bàn về đợt không kích của Mỹ tại Iraq và Syria.

Chờ động thái của Iran

Trong lúc các bên đánh giá thiệt hại, câu hỏi được đặt ra là liệu Iran có đáp trả hay chấp nhận xuống thang.

Theo phân tích của báo The New York Times, kỳ vọng của Mỹ và đồng minh là Iran sẽ chọn vế thứ hai khi nhận thấy không lợi ích gì trong việc tham gia màn "ăn miếng, trả miếng" với đối thủ lớn hơn nhiều, đi kèm với những rủi ro tiềm ẩn. Tuy nhiên, chưa thể đoán chắc rằng các nhóm ủy nhiệm của Iran có chấp nhận phương án này hay không. Sau đợt oanh tạc thứ hai đêm qua, phát ngôn viên Nasr al-Din Amer của Houthi nói rằng lực lượng phương Tây sẽ không được an toàn nếu không có hòa bình cho Yemen, Palestine và Dải Gaza. "Chúng tôi sẽ dùng sự leo thang để đáp trả sự leo thang", vị quan chức tuyên bố.

Nạn đói hoành hành ở Gaza

Theo nhận định của Giáo sư Peter Bergen tại Đại học bang Arizona (Mỹ) - nhà phân tích an ninh quốc gia của CNN, đòn đáp trả của Washington khó có khả năng cản trở các nhóm ủy nhiệm của Iran ngừng tấn công mục tiêu của Mỹ và hoạt động hàng hải trong khu vực, như đã thấy sau nhiều đợt không kích trước đó của Mỹ. Vị chuyên gia gợi ý rằng cách duy nhất để giảm thiểu khả năng xảy ra một cuộc xung đột rộng hơn tại khu vực là Mỹ cần tập trung giải quyết nguyên nhân nền tảng, đó là chiến sự tại Dải Gaza.