Mỹ Anh 'gây sốt' với phiên bản CD đặc biệt cho album đầu tay

Album vật lý Em•Me Deluxe Version do đội ngũ sáng tạo từng thực hiện các dự án của Sơn Tùng MTP, Soobin Hoàng Sơn, Wren Evans, Grey D, Amee, Văn Mai Hương… phát triển từ các bài hát được Mỹ Anh sáng tác và viết lời song ngữ Việt-Anh.

Không còn là hình ảnh tách biệt trong album “song sinh" trước đó, phiên bản vật lý Em•Me Deluxe Version để 2 chân dung "Em" và "Me" của Mỹ Anh được “hòa thành một" qua thủ pháp in lenticular - hiệu ứng in thấu kính, đã từng làm điên đảo thế hệ 9X với các loại card “ảo ảnh kính vạn hoa" và đang quay trở lại với những tấm card bo góc của K-pop gần đây.

Chi tiết album Em•Me Deluxe Version phiên bản vật lý của Mỹ Anh NSCC

Đồng thời, khi phần đĩa quay, khán giả cũng sẽ nhìn thấy 2 Mỹ Anh phiên bản “Em" và "Me" cùng chuyển động, đi vòng quanh viền đĩa rất thú vị. Hiệu ứng nói trên cũng từng được áp dụng thành công ở album Gieo của Ngọt do nhà sáng tạo Duy Đào đảm nhận. Album sau đó cũng được đề cử Grammy ở hạng mục Thiết kế album xuất sắc nhất.

Với ý tưởng chủ đạo được giữ thông suốt từ hình ảnh, phông chữ, phục trang và âm nhạc, câu chuyện mà Em•Me Deluxe Version như lời tự giới thiệu Mỹ Anh sau 3 năm đi theo con đường âm nhạc, đánh dấu mốc tuổi 22 với nhiều ấp ủ một cách trọn vẹn nhất. Việc bổ sung 4 bài hát mới, nâng tổng số ca khúc của album lên con số 22, sẽ là dấu chấm hoàn thiện cho câu chuyện kể về thế giới nội tâm phong phú của Mỹ Anh.

Vào ngày 14.5, ca khúc Bonus Track A - nằm trong số các ca khúc mới của Em•Me Deluxe Version - sẽ được Mỹ Anh giới thiệu bằng MV do chính cô tự sản xuất.

Sau khi phát hành album vật lý Em•Me Deluxe Version, tuyển tập 22 bài hát trong album cũng sẽ được giới thiệu rộng rãi trên các nền tảng nhạc số dưới tên gọi Em•Me (Full Circle).

Album vật lý Em•Me Deluxe Version sẽ được phát hành chính thức vào ngày 27.5 NSCC

Ra mắt vào tháng 1.2024, Em là một đĩa nhạc có màu sắc R&B và Neo-soul như đúng sở trường của Mỹ Anh và đã nhận được phản ứng tương đối tích cực. Ở đĩa nhạc đầu tay, Mỹ Anh vẫn giữ phong cách làm nhạc với việc kết hợp nhiều âm thanh khác nhau đan xen (layer sound) khiến đây trở thành dấu ấn riêng biệt khi nhắc đến cô.

Mỹ Anh cũng thử thách viết lời toàn bộ đĩa nhạc nói trên bằng tiếng Việt, dẫu cho tiếng Anh mới là thế mạnh từ những ngày đầu cô xuất hiện trên bản đồ nhạc Việt. Một tháng sau đó, phiên bản Me ra mắt, với các bài hát được chuyển ngữ sang tiếng Anh.