Mỹ Anh từ chối tiền của cha mẹ, loay hoay làm show ở Mỹ

Mỹ Anh xúc động nhắn gửi đến phiên bản của mình 10 năm sau

Ca sĩ Mỹ Anh sinh năm 2002, là con gái út của nhạc sĩ Anh Quân và ca sĩ Mỹ Linh. Từ nhỏ, cô được cha mẹ tạo điều kiện để phát huy tiềm năng âm nhạc. Năm 2020, Mỹ Anh bắt đầu hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp bằng việc phát hành đĩa đơn đầu tay mang tên Got You. Sau đó, bài hát Real Love do cô trình diễn trong chương trình The Heroes 2021 giúp tên tuổi của nữ ca sĩ được khán giả trẻ yêu mến.

Nếu không làm ca sĩ, Mỹ Anh muốn trở thành bác sĩ tâm lý ẢNH: M.H

Sau 6 năm gia nhập thị trường giải trí, Mỹ Anh có tour diễn đầu tiên tại Mỹ. Đối với cô, đây là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp nghệ thuật. Trò chuyện với MC Quốc Trí trong mini talkshow của Báo Thanh Niên, Mỹ Anh thừa nhận mình đối diện với không ít nỗi sợ. Thậm chí, giọng ca Real Love còn có ý định bỏ về trước show vì quá áp lực. Tuy nhiên, niềm đam mê nghệ thuật và tình yêu thương của khán giả giúp Mỹ Anh có thêm động lực. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ 24 tuổi tâm sự trong thời gian đi lưu diễn, mẹ Mỹ Linh không ăn uống được gì vì quá lo lắng cho con gái.

Mỹ Anh cho biết từng rơi vào trạng thái buồn nôn liên tục vì quá hồi hộp trước show diễn ẢNH: M.H

Thông qua mini talkshow, Mỹ Anh nhắn gửi đến phiên bản của mình vào 10 năm. Nữ ca sĩ dự đoán rằng năm 34 tuổi sẽ có gia đình hạnh phúc, sống tự tin hơn và đủ can đảm theo đuổi đam mê. "Tôi xúc động quá vì tôi biết mình có nhiều điều để nói với Mỹ Anh năm 34 tuổi. Tôi cũng muốn chúc mừng phiên bản đó vì không còn overthinking (suy nghĩ quá mức) nữa", con gái của ca sĩ Mỹ Linh tâm sự.

Ngoài ra, Mỹ Anh hứa hẹn sẽ giới thiệu đến khán giả phiên bản tiếng Việt của ca khúc Phases Of The Moon trong thời gian sớm nhất.