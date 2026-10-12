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    Quách Tuấn Du nói về nghi vấn Hồng Loan hát nhép

    Quách Tuấn Du nói về nghi vấn Hồng Loan hát nhép

    Diệu Tú
    Diệu Tú
    Tại buổi ra mắt sản phẩm âm nhạc mới cùng Hồng Loan, Quách Tuấn Du lên tiếng chia sẻ về nghi vấn đàn em hát nhép, đồng thời động viên Hồng Loan tự tin theo đuổi con đường nghệ thuật.

    Ngày 11.10, Quách Tuấn DuHồng Loan tổ chức buổi giới thiệu tuyển tập song ca Chờ người - gái nhà nghèo tại TP.HCM. Dự án gồm nhiều ca khúc quen thuộc như Sầu tím thiệp hồng, Gái nhà nghèo, Lan & Điệp 4, Lan & Điệp 5, Sao chưa thấy hồi âm, Hành trình trên đất phù sa, Chuyện đêm mưa, Ánh trăng lẻ loi...

    Quách Tuấn Du là ca sĩ hoạt động từ đầu những năm 2000, từng là thành viên nhóm D&D trước khi phát triển sự nghiệp solo. Anh được biết đến nhờ những ca khúc sôi động. Trong khi đó, Hồng Loan là con gái cố NSƯT Vũ Linh, bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong các hoạt động nghệ thuật sau khi cha qua đời.

    Bên cạnh ra mắt sản phẩm mới, Quách Tuấn Du cũng đề cập loạt tranh luận xoay quanh Hồng Loan thời gian qua, đặc biệt là nghi vấn cô hát nhép khi xuất hiện với thiết bị đeo tai trên sân khấu.

    Quách Tuấn Du nói về nghi vấn Hồng Loan hát nhép - Ảnh 1.

    Quách Tuấn Du cho biết anh muốn dùng kinh nghiệm nhiều năm hoạt động nghệ thuật để đồng hành, hỗ trợ Hồng Loan

    ẢNH: BTC

    Nam ca sĩ cũng cho biết không xem mình là thầy của Hồng Loan mà chỉ dùng kinh nghiệm nhiều năm hoạt động nghệ thuật để hỗ trợ đàn em. Trong quá trình thu âm và biểu diễn chung, anh đánh giá Hồng Loan chịu khó học hỏi, luyện tập và từng bước hoàn thiện kỹ năng ca hát. Sự đồng hành của Quách Tuấn Du còn xuất phát từ tình cảm và sự ngưỡng mộ mà anh dành cho cố nghệ sĩ Vũ Linh. Với sự trân trọng dành cho một nghệ sĩ đã để lại nhiều dấu ấn trong nghệ thuật cải lương, Quách Tuấn Du mong muốn góp phần tạo thêm cơ hội để Hồng Loan tự tin theo đuổi con đường nghệ thuật của riêng mình. 

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