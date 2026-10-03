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    Hồng Phượng trở lại sân khấu, mong được tập trung làm nghề
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    Hồng Phượng trở lại sân khấu, mong được tập trung làm nghề

    Minh Hy - Diệu Tú
    Sau nhiều sóng gió liên quan vụ tranh chấp di sản NSƯT Vũ Linh, Hồng Phượng trở lại với âm nhạc bằng tâm thế bình tĩnh và cởi mở hơn. Trong đêm nhạc 'Mẹ sinh nghề chọn', nữ ca sĩ trải lòng về hành trình làm nghề, những sóng gió đã qua và mong muốn được khán giả nhìn nhận qua con đường nghệ thuật.

    Hồng Phượng mong được khán giả đón nhận

    Là cháu gái cố NSƯT Vũ Linh, Hồng Phượng từng nhận nhiều sự quan tâm từ công chúng không chỉ bởi hoạt động nghệ thuật mà còn bởi những câu chuyện xoay quanh gia đình. Sau hơn ba năm có nhiều gián đoạn với sân khấu, nữ ca sĩ cho biết hiện tại muốn tập trung trở lại cho công việc ca hát. Nhìn lại quãng thời gian đã qua, Hồng Phượng không giấu được sự tiếc nuối, nhất là khi cô cho rằng thanh xuân là điều rất quan trọng với người làm nghệ thuật.

    Hồng Phượng trở lại sân khấu, mong được tập trung làm nghề - Ảnh 1.

    Hồng Phượng bình tâm sau sóng gió

    ẢNH: D.T

    Trong đêm nhạc Mẹ sinh nghề chọn với sự góp mặt của Huỳnh Thật, Châu Ngọc Hiếu, Bằng Chương và Tuấn Quang tối 1.10, Hồng Phượng có màn kết hợp với mẹ ruột - nghệ sĩ Hồng Nhung. Với nữ ca sĩ, đêm nhạc cũng là dịp nhìn lại hành trình gắn bó với nghệ thuật và những biến động đã qua. 

    Hồng Phượng cho biết sau sóng gió, cô đã bình tâm hơn, lựa chọn cách nhìn đời lạc quan, cởi mở và sẵn sàng tiếp nhận mọi góp ý từ khán giả. Ở thời điểm hiện tại, nữ ca sĩ muốn tập trung cho công việc, tiếp tục theo đuổi ca hát và mong được công chúng nhìn nhận nhiều hơn qua hoạt động nghệ thuật.

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