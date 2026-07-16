Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Mỹ bắn tàu dầu muốn vượt phong tỏa vào cảng Iran
Video Thế giới

Mỹ bắn tàu dầu muốn vượt phong tỏa vào cảng Iran

La Vi - Khánh An
Lần đầu tiên Mỹ dùng vũ lực chặn một tàu thương mại kể từ khi tái áp đặt lệnh phong tỏa các cảng Iran hôm 15.7, khi bắn các tên lửa Hellfire để vô hiệu hóa tàu M/T Belma đang tìm cách vào cảng Iran.

Tin liên quan

Ông Trump không loại trừ chiến dịch trên bộ, chiếm giữ đảo của Iran

Ông Trump không loại trừ chiến dịch trên bộ, chiếm giữ đảo của Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không loại trừ khả năng tiến hành chiến dịch trên bộ tại Iran, nhưng tuyên bố rằng các lực lượng đồng minh có thể chiếm giữ các địa điểm chiến lược quan trọng như đảo Kharg mà không cần sự tham gia của quân đội Mỹ.

Khám phá thêm chủ đề

Mỹ Iran lệnh phong tỏa

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận