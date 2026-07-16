Mỹ bắn tàu dầu muốn vượt phong tỏa vào cảng Iran

Lần đầu tiên Mỹ dùng vũ lực chặn một tàu thương mại kể từ khi tái áp đặt lệnh phong tỏa các cảng Iran hôm 15.7, khi bắn các tên lửa Hellfire để vô hiệu hóa tàu M/T Belma đang tìm cách vào cảng Iran.