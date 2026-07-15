Ông Trump không loại trừ chiến dịch trên bộ, chiếm giữ đảo của Iran

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 14.7, ông Trump cho biết ông sẽ xem xét một chiến dịch trên bộ "nếu thấy phù hợp", đồng thời đe dọa mở rộng chiến dịch ném bom tới các nhà máy điện và hệ thống cầu đường.

Ông nói: "Đôi khi sẽ cần một chiến dịch trên bộ, nhưng chúng tôi có những người khác sẽ thực hiện chiến dịch trên bộ cho chúng tôi". Tuy nhiên ông Trump không nói rõ đồng minh đó là ai.

Ông cũng nhắc đến việc Mỹ đã không kich vào đảo Kharg "hai lần, thậm chí ba lần". Nằm cách bờ biển vịnh Ba Tư của Iran khoảng 25 km, đảo Kharg xử lý khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của nước này và là cửa ngõ chính cho nguồn thu từ dầu mỏ.

Khi được hỏi ông có giữ ý định chiếm giữ đảo Kharg hay không, ông Trump nói ông sẽ làm điều đó lực lượng Mỹ có thể "làm suy yếu Iran đủ sâu và đủ mạnh".

Đường phố Tehran, Iran ẢNH: REUTERS

Tổng thống cũng tuyên bố sẽ tăng cường chiến dịch không kích Iran, và cho biết các đợt không kích sẽ tiếp tục nhằm vào nhà máy điện và các cây cầu ở Iran cho đến khi ông tự quyết định rằng "đã đủ" và buộc được Iran phải ngồi vào bàn đàm phán.

Ông Trump cũng cảnh báo thêm rằng Iran "sẽ không còn ai cả" trừ khi đạt được thỏa thuận với Washington, và cho biết các quan chức Mỹ đã truyền đạt thông điệp đó tới Tehran trong các cuộc tiếp xúc diễn ra "khoảng một giờ trước đó".

Tổng thống Mỹ cũng khẳng định lực lượng nước này đang "hết sức thận trọng đối với dân thường".

Theo chính quyền địa phương, hơn 1.500 dân thường đã thiệt mạng tại Iran kể từ khi chiến dịch ném bom của Mỹ-Israel bắt đầu vào ngày 28.2. Một trong những vụ việc thương tâm nhất là vụ không kích vào trường tiểu học nữ sinh Shajareh Tayyebeh tại Minab, khiến 168 người thiệt mạng, hầu hết là trẻ em.

Các cuộc điều tra công khai của nhiều kênh truyền thông sau đó đã kết luận rằng trường học có khả năng bị đánh trúng khi Mỹ không kích vào căn cứ hải quân IRGC gần đó. Ông Trump vào tháng trước cho rằng "sai lầm đã xảy ra" và "không ai cố tình làm điều đó".