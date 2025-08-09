Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Mỹ bắt cựu binh ‘cực kỳ nguy hiểm’ sau vụ bắn chết 4 người
Video Thế giới

Mỹ bắt cựu binh ‘cực kỳ nguy hiểm’ sau vụ bắn chết 4 người

Trúc Huỳnh - Văn Khoa
09/08/2025 19:30 GMT+7

Theo Đài NBC News dẫn lời nhà chức trách hôm 8.8, một cựu binh bị tình nghi bắn chết 4 người tại một quán bar ở bang Montana (Mỹ) đã bị bắt sau cuộc săn lùng kéo dài một tuần.

Mỹ bắt cựu binh ‘cực kỳ nguy hiểm’ sau vụ bắn chết 4 người

Mỹ bắt cựu binh ‘cực kỳ nguy hiểm’ sau vụ bắn chết 4 người

Cựu binh nói trên, Michael Paul Brown (45 tuổi), đã bị bắt vào khoảng 14 giờ ngày 8.8 (khoảng 1 giờ ngày 9.8, theo giờ Việt Nam), gần một quán bar phía tây thành phố Anaconda, bang Montana (Mỹ), theo NBC News dẫn lời Tổng chưởng lý Montana Austin Knudsen nói với các phóng viên.

Ông Knudsen nhấn mạnh: “Đó là một ngày tốt lành. Chúng tôi đã tóm được người đàn ông đó”.

Ông Knudsen cho hay hơn 200 nhân viên thực thi pháp luật đã tham gia vào cuộc săn lùng ông Brown. Nghi phạm có vũ khí vào thời điểm nhà chức trách đã tập trung nỗ lực săn lùng tại một khu vực. Ông Knudsen còn nói rằng việc bắt được nghi phạm là nhờ công chúng cung cấp thông tin và nhân viên công lực làm việc một cách nhanh chóng.

Cuộc săn lùng nghi phạm Brown được phát động vào ngày 1.8, khi ông này bị cáo buộc bước vào quán bar Owl bên cạnh nhà của ông ở Anaconda và nổ súng, khiến người pha chế và ba vị khách quen thiệt mạng. Sau vụ nổ súng, ông Knudsen nói rằng Brown “dọn dẹp hiện trường” và về nhà trong một thời gian ngắn trước khi bỏ trốn.

Ngoài việc tiến hành chiến dịch săn lùng rầm rộ, Cơ quan Cảnh sát Tư pháp Mỹ còn treo thưởng 7.500 USD (196 triệu đồng) cho thông tin giúp bắt được nghi phạm. Ông Knudsen nói: “Chúng tôi muốn tìm gã này. Đây là người nguy hiểm, đã gây ra tội ác cực kỳ tàn độc cho cộng đồng và các nạn nhân”.

Giới chức đã không cung cấp một động cơ có thể cho vụ nổ súng nói trên. Shane Charles, chủ sở hữu của một quán bar khác lớn lên với ông Brown ở Anaconda, cho hay ông Brown mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Cháu gái của ông Brown là Clare Boyle cũng nói rằng ông Brown đã chống chọi với các vấn đề sức khỏe tâm thần.

Theo NBC News, lục quân Mỹ cho hay ông Brown phục vụ trong lực lượng này từ năm 2001-2005, đã được điều động đến Iraq từ năm 2004-2005 và thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Montana từ năm 2006-2009.

