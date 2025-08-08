Trung Quốc tung robot 'chiến lang' vào huấn luyện quân sự

Đoạn phim do đài truyền hình Trung Quốc CCTV công chiếu mang đến những hình ảnh mới về robot “chiến lang” hiện đại của quân đội nước này.

CCTV cho biết những robot này là bản nâng cấp từ các phiên bản chó robot trước đó, có thể thay thế binh lính trong điều kiện nguy hiểm để giảm thiểu thương vong khi chiến đấu.

Theo CCTV, so với các robot chó trước đây, các “chiến lang” mới dù có ngoại hình tương đồng nhưng đã được cải thiện “khả năng trinh sát và tấn công”. Bản tin truyền hình cho biết các robot sói “có thể di chuyển trên nhiều địa hình khác nhau và thực hiện các cuộc tấn công chính xác từ khoảng cách lên đến 100 mét”.

Theo CCTV, trong tình huống chiến đấu thực tế, các robot sẽ có thể hoạt động như một bầy sói thực sự, phân chia nhiệm vụ và phối hợp với nhau.

Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) triển khai "robot sói" bốn chân có vũ trang trong các cuộc tập trận quân sự lần đầu tiên, tháng 7.2025 ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Đoạn phim của CCTV cho biết đi đầu đơn vị sẽ là “sói đầu đàn”, chịu trách nhiệm thu thập thông tin mục tiêu và truyền hình ảnh trinh sát. Những “sói máy” khác có nhiệm vụ bắn súng hoặc vận chuyển vật tư, đạn dược. Đoạn phim cũng cho thấy binh sĩ vận dụng kết hợp cả sói robot với các xe và máy bay không người lái trong cuộc tấn công.

AFP dẫn lời Phó giáo sư Chong Ja Ian thuộc Đại học Quốc gia Singapore nhận định rằng những robot mới là dấu hiệu cho thấy chiến trường trong tương lai sẽ có thể tự động hóa và nguy hiểm hơn.