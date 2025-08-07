Ukraine gấp rút dựng phòng tuyến lớn kỷ lục để đối phó Nga?

Theo tờ The Wall Street Journal ngày 30.7, quân đội Ukraine đang tập trung vào việc nhanh chóng xây dựng các hào chống tăng và công sự dây thép gai ở phía đông.

Các chiến hào hiện đại được đào sâu hơn, trang bị hầm trú ẩn cho các nhóm nhỏ và trạm chỉ huy cho người điều khiển UAV. Trong khi đó, các công trình truyền thống như trạm quan sát đã mất đi hiệu quả.

Trong bối cảnh lực lượng xe bọc thép đang giảm, Nga ngày càng triển khai các nhóm nhỏ cơ động, như trên xe máy. Để đối phó, các đơn vị Ukraine đang lắp đặt các mạng lưới dày đặc gồm các cuộn kim loại kín đáo được thiết kế để đánh lạc hướng và khiến các binh sĩ cũng như thiết bị của Nga dễ dàng trở thành mục tiêu cho UAV.