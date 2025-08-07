Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ukraine gấp rút dựng phòng tuyến lớn kỷ lục để đối phó Nga?
Video Thế giới

Ukraine gấp rút dựng phòng tuyến lớn kỷ lục để đối phó Nga?

Trúc Huỳnh - Văn Khoa
07/08/2025 15:53 GMT+7

Ukraine đang xây dựng số công trình phòng thủ lớn nhất kể từ khi xung đột nổ ra nhằm ngăn chặn cuộc tấn công mùa hè của Nga.

Ukraine gấp rút dựng phòng tuyến lớn kỷ lục để đối phó Nga?

Ukraine gấp rút dựng phòng tuyến lớn kỷ lục để đối phó Nga?

Theo tờ The Wall Street Journal ngày 30.7, quân đội Ukraine đang tập trung vào việc nhanh chóng xây dựng các hào chống tăng và công sự dây thép gai ở phía đông.

Các chiến hào hiện đại được đào sâu hơn, trang bị hầm trú ẩn cho các nhóm nhỏ và trạm chỉ huy cho người điều khiển UAV. Trong khi đó, các công trình truyền thống như trạm quan sát đã mất đi hiệu quả.

Trong bối cảnh lực lượng xe bọc thép đang giảm, Nga ngày càng triển khai các nhóm nhỏ cơ động, như trên xe máy. Để đối phó, các đơn vị Ukraine đang lắp đặt các mạng lưới dày đặc gồm các cuộn kim loại kín đáo được thiết kế để đánh lạc hướng và khiến các binh sĩ cũng như thiết bị của Nga dễ dàng trở thành mục tiêu cho UAV.

Tin liên quan

Nga nói gì về hội đàm giữa ông Putin với đặc sứ của ông Trump?

Nga nói gì về hội đàm giữa ông Putin với đặc sứ của ông Trump?

Theo Điện Kremlin, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã có cuộc hội đàm "hữu ích và mang tính xây dựng" với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào hôm 6.8, hai ngày trước khi hết thời hạn do Tổng thống Donald Trump đặt ra với Nga.

Phòng không Ukraine mất sức trước UAV, tên lửa mới của Nga

