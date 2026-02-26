Mỹ bắt cựu phi công bị cáo buộc huấn luyện cho quân nhân Trung Quốc

Ông Gerald Brown (65 tuổi) đã bị bắt ở bang Indiana sau khi vừa trở về Mỹ từ Trung Quốc, nơi ông ta sinh sống từ tháng 12.2023, theo AFP dẫn thông báo từ một tuyên bố của Bộ Tư pháp Mỹ.

Ông Gerald Brown từng có sự nghiệp 24 năm trong Không quân Mỹ Ảnh: Chụp màn hình Wdrb.com

Cũng theo thông báo trên, ông Brown bị cáo buộc "âm mưu với công dân nước ngoài để cung cấp huấn luyện lái máy bay chiến đấu cho các phi công trong Không quân Trung Quốc" mà không có giấy phép cần thiết từ Bộ Ngoại giao Mỹ.

Ông Brown có sự nghiệp 24 năm trong Không quân Mỹ, trong đó ông chỉ huy các đơn vị nhạy cảm chịu trách nhiệm về hệ thống vận chuyển vũ khí hạt nhân, dẫn đầu các nhiệm vụ chiến đấu, và phục vụ với tư cách là người hướng dẫn phi công tác chiến và người hướng dẫn mô phỏng trên nhiều loại máy bay chiến đấu và tấn công.

Ông Brown rời khỏi quân đội Mỹ vào năm 1996 và làm phi công vận tải, nhưng sau đó ông bắt đầu vai trò là nhà thầu quốc phòng của Mỹ, huấn luyện phi công lái máy bay chiến đấu A-10 và máy bay chiến đấu tàng hình F-35 hiện đại.

Ông Brown bị cáo buộc bắt đầu đàm phán hợp đồng với Stephen Su Bin, một công dân Trung Quốc bị giam giữ tại Mỹ trong bốn năm kể từ năm 2016 vì một vụ án gián điệp khác, vào tháng 8.2023 và đã đến Trung Quốc vào tháng 12.2023 để bắt đầu công việc huấn luyện của mình.

"Chính phủ Trung Quốc tiếp tục lợi dụng chuyên môn của các thành viên hiện tại và cựu thành viên của lực lượng vũ trang Mỹ để hiện đại hóa năng lực quân sự của Trung Quốc", ông Roman Rozhavsky, quan chức thuộc Cục Tình báo và Phản gián thuộc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI), nói.

Ông Rozhavsky nhấn mạnh: "Vụ bắt giữ này là một lời cảnh báo rằng FBI và các đối tác của Mỹ sẽ không chần chừ buộc tội bất kỳ ai hợp tác với kẻ thù của Mỹ để gây hại cho các quân nhân Mỹ và gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia của Mỹ".

Hiện chưa có thông tin về phản ứng từ phía Trung Quốc với thông báo trên của Bộ Tư pháp Mỹ cũng như phát ngôn của ông Rozhavsky.