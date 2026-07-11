Mỹ bắt đầu bồi thường cho nạn nhân 'hội chứng Havana'

Trong một tuyên bố hôm 10.7, Bộ Chiến tranh Mỹ cho biết đang "ưu tiên chăm sóc cho các nhân viên bị ảnh hưởng và đã chi trả gần 3 triệu USD tiền bồi thường, đây là khoản chi trả theo Đạo luật Havana đầu tiên được thực hiện dưới bất kỳ chính quyền tổng thống nào", theo AFP.

Lầu Năm Góc, trụ sở Bộ Chiến tranh Mỹ tại Arlington, bang Virginia ẢNH: REUTERS

Hội chứng Havana lần đầu tiên được nhắc đến công khai vào năm 2016 khi các nhà ngoại giao Mỹ trên tại Cuba báo cáo bị bệnh và nghe thấy những âm thanh chói tai vào ban đêm, làm dấy lên suy đoán về một cuộc tấn công bằng loại vũ khí sóng âm nào đó.

Các triệu chứng khác - bao gồm chảy máu mũi, đau đầu và các vấn đề về thị lực - sau đó đã được báo cáo từ các nhân viên ngoại giao Mỹ ở Trung Quốc, châu Âu và ngay tại thủ đô Washington D.C.

Năm 2017, Mỹ đã rút các nhân viên không thiết yếu khỏi đại sứ quán mới được mở lại ở Havana và trục xuất các nhà ngoại giao Cuba vì những căn bệnh lạ này, suy đoán rằng sóng vi ba hoặc các loại chiến tranh điện tử khác là nguyên nhân.

Tuy nhiên, như một dấu hiệu cho thấy những lo ngại đang giảm bớt cùng với các ưu tiên chính sách, chính quyền của cựu Tổng thống Joe Biden năm 2023 đã mở cửa trở lại văn phòng nhập cư Mỹ tại Havana, mà trước đó đã bị đóng cửa trong thời gian xảy ra sự việc bí ẩn.

Năm 2021, các nhà khoa học Cuba tuyên bố không có bằng chứng khoa học cho thấy các nhà ngoại giao Mỹ tại Havana bị bệnh do bị tấn công bằng sóng âm, thường được nhắc đến với tên gọi "hội chứng Havana".

Đầu năm 2025, một đánh giá tình báo của Mỹ cho biết "rất khó có khả năng" một thế lực nước ngoài đứng sau các triệu chứng này.

"Bộ Chiến tranh sẽ tiếp tục nhấn mạnh tính minh bạch và tính toàn vẹn khoa học để đạt các kết quả được xác thực, cải thiện việc chăm sóc cho những người bị ảnh hưởng và thích ứng với môi trường hoạt động năng động. Cam kết của Bộ Chiến tranh trong việc giảm thiểu các mối đe dọa phi quân sự vẫn là tuyệt đối", các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết trong tuyên bố hôm 10.7.