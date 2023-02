Mỹ bắt giữ một thủ lĩnh IS ở Syria

Lực lượng Mỹ tại Syria REUTERS

AFP dẫn lại thông báo của quân đội Mỹ ngày 19.2 cho biết các binh sĩ Mỹ được triển khai từ trực thăng đã phối hợp với lực lượng người Kurd ở Syria bắt giữ một thủ lĩnh "cấp tỉnh" của lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria hôm 18.2.

Nhân vật IS này được quân đội Mỹ xác định là Batar. Người này được cho là "có liên quan đến việc lên kế hoạch sản xuất các thiết bị nổ tự chế và tấn công vào các trung tâm giam giữ", Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (USCENTCOM) cho biết trong một thông cáo.

Theo USCENTCOM, không có dân thường hay binh sĩ Mỹ nào thiệt mạng hoặc bị thương trong chiến dịch được thực hiện với sự giúp đỡ của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo.

USCENTCOM cho biết cuộc đột kích diễn ra một ngày sau khi 4 binh sĩ Mỹ bị thương trong lúc tiến hành một cuộc đột kích khác nhằm tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao của IS ở đông bắc Syria.

Thủ lĩnh IS Hamza al-Homsi đã thiệt mạng, còn những binh sĩ và chú chó bị thương đang được chữa trị tại một cơ sở y tế của Mỹ ở Iraq. IS chưa lên tiếng về những vụ việc trên. Theo USCENTCOM, al-Homsi "giám sát mạng lưới khủng bố chết chóc của IS ở miền đông Syria".

Mỹ đang dẫn đầu một liên minh quốc tế chiến đấu chống IS. Liên minh thường xuyên tiến hành các cuộc đột kích và tấn công vào lực lượng này.

Sau khi lãnh thổ cuối cùng IS kiểm soát rơi vào tay lực lượng địa phương do người Kurd lãnh đạo và được liên minh Mỹ dẫn đầu hậu thuẫn vào năm 2019, tàn quân IS ở Syria hầu hết rút lui vào nơi ẩn náu trên sa mạc phía đông đất nước này.