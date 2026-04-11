Mỹ bắt nghi phạm ném bom xăng vào nhà 'cha đẻ ChatGPT'

"Rất may, không ai bị thương. Chúng tôi vô cùng biết ơn sự phản ứng nhanh chóng của cảnh sát San Francisco và sự hỗ trợ từ thành phố trong việc giúp đảm bảo an toàn cho nhân viên của chúng tôi. Cá nhân này đang bị giam giữ, và chúng tôi đang hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật trong cuộc điều tra của họ", NBC News dẫn thông báo từ OpenAI, công ty phát triển ChatGPT.

CEO OpenAI Sam Altman đã đề cập đến vụ việc trong một bài đăng trên trang web của mình. "Đây là ảnh gia đình tôi. Tôi yêu họ hơn bất cứ điều gì. Thông thường chúng tôi cố gắng giữ kín chuyện riêng tư, nhưng trong trường hợp này, tôi chia sẻ bức ảnh với hy vọng nó có thể ngăn cản người tiếp theo ném bom xăng vào nhà chúng tôi, bất kể họ nghĩ gì về tôi", ông Sam Altman, người thuộc "giới tính thứ ba", viết phía trên bức ảnh chồng và con trai mình.

Sở Cảnh sát San Francisco cho biết các sĩ quan đã đến một ngôi nhà ở khu North Beach rạng sáng 10.4 "để điều tra một vụ cháy".

Các sĩ quan được biết một người đàn ông không rõ danh tính đã ném "một thiết bị gây cháy nổ vào một ngôi nhà, gây ra hỏa hoạn ở cổng ngoài". Nghi phạm đã bỏ trốn và cảnh sát đã phát mô tả về đối tượng cho tất cả các sĩ quan.

Khoảng một giờ sau, cảnh sát San Francisco đến một cơ sở kinh doanh gần địa chỉ trụ sở chính của OpenAI "liên quan đến một người đàn ông không rõ danh tính đe dọa đốt cháy tòa nhà".

"Khi các sĩ quan đến hiện trường, họ nhận ra người đàn ông này là cùng một nghi phạm từ vụ việc trước đó và ngay lập tức bắt giữ ông ta", cảnh sát cho biết, mô tả nghi phạm là một thanh niên 20 tuổi.

Sở Cảnh sát San Francisco không nêu rõ động cơ của nghi phạm và nói rằng vụ án vẫn đang được điều tra tích cực.